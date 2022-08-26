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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Монца
1:1
Второй тайм: 62'
Удинезе
0'
22' Желтая карточка
Удоги Дестини
24' Желтая карточка
Кальдирола Лука
1:0
32' Гол
Колпани Андреа
1:1
36' Гол
Гомеш Бету
1:1. Гол Бету (видео). Чемпионат...
1:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

22'
 
Удоги Дестини
24'
Кальдирола Лука
 
32'
Колпани Андреа
(Капрари Джанлука)
1:0
36'
1:1
Гомеш Бету
(Бекао Родриго)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 125
Монца 8% (10)
X 31.2% (39)
Удинезе 60.8% (76)
0
выиграет Удинезе
хорошая атака
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Удинезе
3.20
3.55
4.70
Все Коэффициенты
Новости
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
34
Марроне
Лука
30
Аугусто
Карлос
19
Биринделли
Самуэле
79
Молина
Сальваторе
28
Колпани
Андреа
12
Сенси
Стефано
10
Валоти
Матиа
37
Петанья
Андреа
17
Капрари
Джанлука
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
6
Макенго
Жан-Виктор
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Монца
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.33
Колпани Андреа 1 0.33
Капрари Джанлука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекао Родриго 1 0.33
Масина Адам 1 0.33
Гомеш Бету 1 0.33
Делофеу Херард 0 0
Перейра Роберто 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 1
Уолас Соуза 1 0
Макенго Жан-Виктор 1 0
Бекао Родриго 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2
Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2
Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Удинезе 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Монца 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Удинезе 1:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Монца 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Удинезе 1:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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    Прогнозы 125
    Монца 8% (10)
    X 31.2% (39)
    Удинезе 60.8% (76)
    0
    выиграет Удинезе
    хорошая атака
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Удинезе
    3.20
    3.55
    4.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Монца 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Монца
    8% (10)
    Ничья
    31.2% (39)
    Удинезе
    60.8% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    30.4% (38)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    0:1 Удинезе
    16% (20)
    2:1 Монца
    4% (5)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Удинезе
    2.4% (3)
    1:0 Монца
    1.6% (2)
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    Монца
    Удинезе
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