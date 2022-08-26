Стадион: U-Power Stadium
0'
23' Желтая карточкаУдоги Дестини
24' Желтая карточкаКальдирола Лука
1:0
32' ГолКолпани Андреа
1:1
36' ГолГомеш Бету
1:2
77' ГолУдоги Дестини
82' Желтая карточкаМачин Хосе
82' Желтая карточкаНесторовски Илья
90' Желтая карточкаПессина Маттео
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
23'
24'
32'
36'
1:1
77'
82'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
34
Марроне
Лука
10
Валоти
Матиа
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|1
|0.33
|Колпани Андреа
|1
|0.33
|Капрари Джанлука
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекао Родриго
|1
|0.33
|Масина Адам
|1
|0.33
|Гомеш Бету
|1
|0.33
|Удоги Дестини
|1
|0.33
|Несторовски Илья
|0
|0
|Делофеу Херард
|0
|0
|Перейра Роберто
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Неуэн
|1
|1
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2
Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2
Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Интер Милан
|1:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Интер Милан
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Лацио
|3:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца 1:2 Удинезе
Исход игры
Монца
8% (10)
Ничья
31.2% (39)
Удинезе
60.8% (76)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
72.48% (79)
Нет
27.52% (30)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
30.4% (38)
1:1 Ничья
24% (30)
0:1 Удинезе
16% (20)
2:1 Монца
4% (5)
0:0 Ничья
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:2 Удинезе
2.4% (3)
1:0 Монца
1.6% (2)
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