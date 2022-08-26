Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Колпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Оооо... вот это был удар! Делофеу Херард должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Капрари Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Монца

41' Оооо... вот это был удар! Делофеу Херард должен был забить с этой позиции.

41' Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Удар от ворот произведет Монца

38' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!

36' Г О О О О Л - Гомеш Бету забивает с правой ноги!

36' Бекао Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Команда Монца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Колпани Андреа забивает с левой ноги!

32' Капрари Джанлука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Удинезе

30' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи

24' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удоги Дестини получил желтую карточку от судьи

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Оооо... вот это был удар! Гомеш Бету должен был забить с этой позиции.

21' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Монца

14' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удоги Дестини создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Монца

9' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Монца

9' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Монца

4' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сенси Стефано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Хорошую попытку сделал Петанья Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Биринделли Самуэле из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля