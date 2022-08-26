  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Монца
1:2
Конец матча
Удинезе
0'
23' Желтая карточка
Удоги Дестини
24' Желтая карточка
Кальдирола Лука
1:0
32' Гол
Колпани Андреа
1:1
36' Гол
Гомеш Бету
1:2
77' Гол
Удоги Дестини
82' Желтая карточка
Мачин Хосе
82' Желтая карточка
Несторовски Илья
90' Желтая карточка
Пессина Маттео
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:2. Гол Иенома Удоджи (видео). ...
1:1. Гол Бету (видео). Чемпионат...
1:0. Гол Андреа Кольпани (видео)...

Ход матча

23'
 
Удоги Дестини
24'
Кальдирола Лука
 
32'
Колпани Андреа
(Капрари Джанлука)
1:0
36'
1:1
Гомеш Бету
(Бекао Родриго)
61'
Пессина Маттео
Колпани Андреа
 
61'
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
 
68'
 
Несторовски Илья
Делофеу Херард
68'
 
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
69'
 
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
70'
Мачин Хосе
Валоти Матиа
 
77'
1:2
Удоги Дестини
(Несторовски Илья)
80'
Антов Валентин
Сенси Стефано
 
80'
Чиурриа Патрик
Молина Сальваторе
 
81'
 
Самарджич Лазар
Макенго Жан-Виктор
81'
 
Эбосс Энцо
Удоги Дестини
82'
Мачин Хосе
 
82'
 
Несторовски Илья
90'
Пессина Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 125
Монца 8% (10)
X 31.2% (39)
Удинезе 60.8% (76)
0
выиграет Удинезе
хорошая атака
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Ди
Грегорио
Микеле
5
Кальдирола
Лука
34
Марроне
Лука
30
Аугусто
Карлос
19
Биринделли
Самуэле
79
Молина
Сальваторе
28
Колпани
Андреа
12
Сенси
Стефано
10
Валоти
Матиа
37
Петанья
Андреа
17
Капрари
Джанлука
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
6
Макенго
Жан-Виктор
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Монца
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.33
Колпани Андреа 1 0.33
Капрари Джанлука 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекао Родриго 1 0.33
Масина Адам 1 0.33
Гомеш Бету 1 0.33
Удоги Дестини 1 0.33
Несторовски Илья 0 0
Делофеу Херард 0 0
Перейра Роберто 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мачин Хосе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Неуэн 1 1
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Макенго Жан-Виктор 1 0
Бекао Родриго 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2
Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0
Удинезе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2
Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Интер Милан 1:2 Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1 Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 3:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Интер Милан 1:3 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Интер Милан 1:3 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Интер Милан 1:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Лацио 3:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 94'
    Марроне Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    93'
    Биринделли Самуэле из команды Монца в офсайде
  • 93'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    92'
    Рефери не любит споров - именно за это Пессина Маттео сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Мачин Хосе из команды Монца поставил подножку. Пострадал Уолас Соуза
  • 91'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 91'
    Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Монца 8% (10)
    X 31.2% (39)
    Удинезе 60.8% (76)
    0
    выиграет Удинезе
    хорошая атака
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Монца 1:2 Удинезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Монца 1:2 Удинезе

    Исход игры
    Монца
    8% (10)
    Ничья
    31.2% (39)
    Удинезе
    60.8% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    30.4% (38)
    1:1 Ничья
    24% (30)
    0:1 Удинезе
    16% (20)
    2:1 Монца
    4% (5)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Удинезе
    2.4% (3)
    1:0 Монца
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     