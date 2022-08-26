Стадион: Эсприт-Арена
Ход матча
60'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
11
Клаус
Феликс
11
Фабер
Конрад
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
29
Меес
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
-
27 Гюнтер ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Фортуна
Ян
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|2
|0.33
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.33
|Николя Гавори
|1
|0.17
|Клаус Феликс
|1
|0.17
|Хоффманн Андре
|1
|0.17
|Зоботка Марсель
|1
|0.17
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Петерсон Кристофер
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.17
|Меес Джошуа
|1
|0.17
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.17
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.17
|Minos Gouras
|1
|0.17
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Кларер Кристоф
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Брайткройц Стив
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4
Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2
Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|4
|0
|1
|18 - 6
|12
|2.
|Дармштадт
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|5.
|Кайзерслаутерн
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Гамбург
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|9.
|Санкт-Паули
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Ганновер 96
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|5
|2
|1
|2
|12 - 11
|7
|12.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Ян
|0:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Зандхаузен
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|15.
|Арминия
|3:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|17.
|Магдебург
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|1:3
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|3
|0
|0
|16 - 4
|9
|2.
|Фортуна
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Ганза
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Ян
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|12.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Гамбург
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Арминия
|3:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Айнтрахт Бр
|1:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Магдебург
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|6.
|Фортуна
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|6 - 10
|4
|9.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ганновер 96
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|Ян
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|14.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Арминия
|3:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
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