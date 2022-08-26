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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 22500
Фортуна
4:0
Конец матча
Ян
0'
1' Желтая карточка
Хоффманн Андре
1:0
59' Гол
Гинчек Даниэль
64' Желтая карточка
Гувара Леон
2:0
65' Пенальти
Ковнацки Давид
69' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
74' Желтая карточка
Аппелькамп Синта
3:0
78' Гол
Клаус Феликс
4:0
85' Гол
Аппелькамп Синта
89' Желтая карточка
Эльведи Ян
90'+1
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
31
Зоботка
Марсель
29
Хендрикс
Йоррит
11
Клаус
Феликс
9
Ковнацки
Давид
7
Петерсон
Кристофер
10
Гинчек
Даниэль
1
Стоянович
Деян
11
Фабер
Конрад
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
8
Тальхаммер
Максимилиан
7
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
29
Меес
Джошуа
18
Йылдырым
Айгюн
Фортуна
4-2-3-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна
Ян

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
4:3
Б2
1:0
Б3
1:2
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 3 (1) 0.5
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.33
Клаус Феликс 2 0.33
Аппелькамп Синта 1 0.17
Гинчек Даниэль 1 0.17
Николя Гавори 1 0.17
Хоффманн Андре 1 0.17
Зоботка Марсель 1 0.17
Петерсон Кристофер 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.17
Меес Джошуа 1 0.17
Гимбер Бенедикт 1 0.17
Тальхаммер Максимилиан 1 0.17
Minos Gouras 1 0.17
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вейс Йорди 3 0
Хеннингс Роувен 2 0
Николя Гавори 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Обердорф Тим 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Саллер Бенедикт 2 0
Брайткройц Стив 2 0
Стоянович Деян 1 0
Гувара Леон 1 0
Эльведи Ян 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Схипноски Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
5
42%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4
Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0
Ян
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ян - Карлсруэ 0:6 Ганновер 96 - Ян 1:0 Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2
Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 4 0 1 18 - 6 12
2. Дармштадт 5 4 0 1 9 - 4 12
3. Фортуна 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Хайденхайм 5 3 1 1 8 - 2 10
5. Кайзерслаутерн 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ганза 5 3 0 2 5 - 6 9
7. Гамбург 5 3 0 2 6 - 3 9
8. Хольштайн Киль 5 2 2 1 11 - 12 8
9. Санкт-Паули 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Ганновер 96 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Карлсруэ 5 2 1 2 12 - 11 7
12. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 7 7
13. Ян 6 2 1 3 5 - 11 7
14. Зандхаузен 5 2 0 3 7 - 8 6
15. Арминия 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Гройтер Фюрт 5 0 3 2 6 - 10 3
17. Магдебург 5 1 0 4 5 - 13 3
18. Айнтрахт Бр 6 0 1 5 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 3 0 0 16 - 4 9
2. Фортуна 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Ганза 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Хайденхайм 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Ян 3 1 1 1 2 - 6 4
12. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Гамбург 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Айнтрахт Бр 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Магдебург 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
2. Дармштадт 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Карлсруэ 3 1 1 1 7 - 6 4
6. Фортуна 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хольштайн Киль 3 1 1 1 6 - 10 4
9. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ганновер 96 3 1 0 2 7 - 6 3
11. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
13. Ян 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Арминия 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 3 0 0 3 1 - 10 0
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      1'
      Хоффманн Андре получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Фортуна 4:0 Ян онлайн

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