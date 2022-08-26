Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хуанпе Хуан получил желтую карточку от судьи

45' Хорошую попытку сделал Оскар Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Давид Лопес получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Сельта

40' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Перес Карлес бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

39' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Сельта

38' Оооо... вот это был удар! Буэно Сантьяго должен был забить с этой позиции.

36' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Серви Франко . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Оскар Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Сельта

28' Гутьеррес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Жирона

22' Стуани Кристиан нанес удар головой, но Агустин Марчесин спокойно отбил мяч.

18' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

9' Эррера Янгель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Сельта

2' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сельта начинает с центра поля