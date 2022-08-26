Стадион: Монтиливи
0'
43' Желтая карточкаДавид Лопес
45' Желтая карточкаХуанпе Хуан
0:1
49' ГолАспас Яго
68' Желтая карточкаТапия Ренато
90'+7
Ход матча
43'
45'
49'
0:1
68'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
20
Коуто
Ян
15
Хуанпе
Хуан
14
Гарсия
Алеш
32
Уренья
Оскар
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Уренья ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Матас ЛьюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльНападающий
-
16 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
-
32 Лопес ФранВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Жирона
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|1
|0.33
|Кастельянос Валентин
|1
|0.33
|Эррера Янгель
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|3 (1)
|1
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.33
|Солари Аугусто
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0
Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0
Сельта
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Жирона 0:1 Сельта
Исход игры
Жирона
27.2% (34)
Ничья
46.4% (58)
Сельта
26.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (49)
1:2 Сельта
12% (15)
1:0 Жирона
10.4% (13)
2:1 Жирона
9.6% (12)
0:1 Сельта
8% (10)
0:2 Сельта
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Жирона
2.4% (3)
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