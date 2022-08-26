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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Жирона
0:1
Конец матча
Сельта
0'
43' Желтая карточка
Давид Лопес
45' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
0:1
49' Гол
Аспас Яго
68' Желтая карточка
Тапия Ренато
90'+7

Ход матча

10'
Террац Рамон
Эррера Янгель
 
43'
Давид Лопес
 
45'
Хуанпе Хуан
 
49'
0:1
Аспас Яго
(Перес Карлес)
59'
Рейньер Жезус
Уренья Оскар
 
59'
Сайс Самуэль
Террац Рамон
 
68'
 
Тапия Ренато
70'
 
Солари Аугусто
Перес Карлес
70'
 
Вейга Габриэль
Тапия Ренато
77'
 
Пасьенса Гонсало
Оскар Родригес
81'
Рока Касалс Хоэль
Кастельянос Валентин
 
81'
Чичарито
Гутьеррес Мигель
 
90'
 
Домингес Карлос
Серви Франко

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 125
Жирона 27.2% (34)
X 46.4% (58)
Сельта 26.4% (33)
0
выиграет Жирона, со счетом 2:0
дома играет не плохо
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хуан
Карлос
Мартин
20
Коуто
Ян
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
5
Давид
Лопес
32
Уренья
Оскар
9
Кастельянос
Валентин
7
Стуани
Кристиан
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
5
Оскар
Родригес
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
8
Пейнадо
Франсиско
7
Перес
Карлес
10
Аспас
Яго
Жирона
4-4-2
Сельта
4-3-1-2

История личных встреч

Жирона
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

П
2:1
П
3:2
П
1:0
П
3:3
С
0:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
2:1
С
1:2
КК
1:3
С
2:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 1 0.33
Кастельянос Валентин 1 0.33
Эррера Янгель 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 3 (1) 1
Пасьенса Гонсало 1 0.33
Солари Аугусто 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанпе Хуан 2 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Аспас Яго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0
Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1 Алькоркон - Жирона 0:1 Картахена - Жирона 3:0 Жирона - Реал Сосьедад-2 2:0 Сарагоса - Жирона 1:0
Сельта
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1
Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Осасуна 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Жирона: 49%, Сельта: 51%.
  • 97'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 96'
    Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Стуани Кристиан выиграл воздушное противоборство у Нуньес Унай.
  • 95'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    95'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Тактическая замена. Серви Франко уходит с поля и его заменяет Карлос Домингес
  • 94'
    Хавьер Эрнандес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Сельта начинает контратаку
  • 94'
    Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Айду Джозеф из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Жирона пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Жирона 27.2% (34)
    X 46.4% (58)
    Сельта 26.4% (33)
    0
    выиграет Жирона, со счетом 2:0
    дома играет не плохо
    Arii #
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    Где смотреть матч Жирона 0:1 Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Жирона 0:1 Сельта

    Исход игры
    Жирона
    27.2% (34)
    Ничья
    46.4% (58)
    Сельта
    26.4% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.2% (49)
    1:2 Сельта
    12% (15)
    1:0 Жирона
    10.4% (13)
    2:1 Жирона
    9.6% (12)
    0:1 Сельта
    8% (10)
    0:2 Сельта
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:0 Жирона
    2.4% (3)
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