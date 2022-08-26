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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Фрайбург
1:0
Конец матча
Бохум
0'
42' Желтая карточка
Стафилидис Костас
48' Желтая карточка
Риман Мануэль
0:0
48' Не забитый пенальти
Грифо Винченцо
1:0
48' Гол
Грифо Винченцо
77' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
78' Желтая карточка
Томас Рейс
83' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+5
1:0. Гол Винченцо Грифо (видео)....

Ход матча

42'
 
Стафилидис Костас
48'
 
Риман Мануэль
48'
Грифо Винченцо
0:0
48'
Грифо Винченцо
1:0
53'
 
Янко Саиди
Стафилидис Костас
74'
Петерсен Нильс
Грегорич Михаэль
 
74'
Чон У-Ён
Доан Рицу
 
74'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
75'
 
Хофманн Филипп
Асано Такума
75'
 
Осей-Туту Джорди
Гуральски Яцек
77'
Шаллаи Роланд
 
78'
 
Томас Рейс
83'
Хёфлер Николас
 
84'
Robert Wagner
Кайтель Янник
 
85'
 
Ордец Иван
Гамбоа Кристиан
87'
Гульде Мануэль
Шаллаи Роланд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Фрайбург 91.6% (109)
X 5% (6)
Бохум 3.4% (4)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 4:1
домашняя игра
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
42
Доан
Рицу
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
30
Хайнц
Доминик
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
5
Гуральски
Яцек
17
Хольтманн
Геррит
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
9
Цоллер
Симон
Фрайбург
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Бохум

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
К
1:2
Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 0.75
Грегорич Михаэль 2 0.5
Гинтер Маттиас 1 0.25
Доан Рицу 1 0.25
Сильдиллия Килианн 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.5
Штёгер Кевин 1 0.25
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаллаи Роланд 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Киере Даниэль-Кофи 1 0
Кайтель Янник 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стафилидис Костас 2 0
Лосилья Антони 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Томас Рейс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3
Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Майнц Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Вердер Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
10. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
11. РБ Лейпциг Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
16. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Байер Л Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Унион Берлин Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 13 - 1 6
2. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Вердер Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Кёльн Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Вольфсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Бохум Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Фрайбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фрайбург: 50%, Бохум: 50%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Фрайбург
  • 94'
    Robert Wagner из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Риман Мануэль из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фрайбург 91.6% (109)
    X 5% (6)
    Бохум 3.4% (4)
    0
    выиграет Фрайбург, со счетом 4:1
    домашняя игра
    Arii #
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    Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Бохум

    Исход игры
    Фрайбург
    91.6% (109)
    Ничья
    5% (6)
    Бохум
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    31.1% (37)
    2:0 Фрайбург
    23.5% (28)
    3:1 Фрайбург
    10.9% (13)
    1:0 Фрайбург
    10.1% (12)
    3:0 Фрайбург
    6.7% (8)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:2 Фрайбург
    2.5% (3)
    1:2 Бохум
    2.5% (3)
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