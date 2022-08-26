Стадион: Europa-Park Stadion
0'
42' Желтая карточкаСтафилидис Костас
48' Желтая карточкаРиман Мануэль
0:0
48' Не забитый пенальтиГрифо Винченцо
1:0
48' ГолГрифо Винченцо
77' Желтая карточкаШаллаи Роланд
78' Желтая карточкаТомас Рейс
83' Желтая карточкаХёфлер Николас
90'+5
Все видео голов с матчей
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Ход матча
48'
48'
0:0
48'
1:0
77'
78'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 6
-
13 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
42
Доан
Рицу
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фрайбург
Бохум
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3
|0.75
|Грегорич Михаэль
|2
|0.5
|Гинтер Маттиас
|1
|0.25
|Доан Рицу
|1
|0.25
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.5
|Штёгер Кевин
|1
|0.25
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
25%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Фрайбург 0:4 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2
Страсбург - Фрайбург 3:3 Фрайбург - Ренн 1:0 Фрайбург - Райо Вальекано 3:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Эльвeрсберг 0:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Байер Л - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Унион Берлин 1:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Гамбург - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 1:4 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3
Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|16.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|13 - 1
|6
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Бохум
Исход игры
Фрайбург
91.6% (109)
Ничья
5% (6)
Бохум
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
31.1% (37)
2:0 Фрайбург
23.5% (28)
3:1 Фрайбург
10.9% (13)
1:0 Фрайбург
10.1% (12)
3:0 Фрайбург
6.7% (8)
1:1 Ничья
5% (6)
3:2 Фрайбург
2.5% (3)
1:2 Бохум
2.5% (3)
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