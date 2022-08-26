Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

89' Хайнц Доминик из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Удар от ворот произведет Бохум

88' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Цоллер Симон нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

87' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Риман Мануэль из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Цоллер Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Хёфлер Николас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Бохум

81' Близко! Петерсен Нильс нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

81' Хофманн Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Хорошую попытку сделал Цоллер Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Янко Саиди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хофманн Филипп наказан за толчок Ноа Вайсхаупт

79' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Рефери не любит споров - именно за это Томас Рейс сейчас получил желтую

77' Шаллаи Роланд получает желтую карточку за толчок соперника.

77' Гамбоа Кристиан выиграл воздушное противоборство у Ноа Вайсхаупт.

77' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Ноа Вайсхаупт наказан за толчок Янко Саиди

74' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт

73' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

72' Грифо Винченцо нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

72' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

72' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

72' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Фрайбург

71' Штёгер Кевин из команды Бохум не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Фрайбург

65' Близко! Хольтманн Геррит нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

63' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Шаллаи Роланд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

60' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Фрайбург

58' Хольтманн Геррит из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Хорошую попытку сделал Кайтель Янник . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Бохум

54' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Бохум

51' Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Г О О О О Л - Грифо Винченцо первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

48' Грифо Винченцо нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

48' Риман Мануэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.