  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лацио
3:1
Второй тайм: 90+'
Интер Милан
0'
1:0
40' Гол
Андерсон Фелипе
1:1
51' Гол
Мартинес Лаутаро
56' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
64' Желтая карточка
Марушич Адам
2:1
75' Гол
Альберто Луис
84' Желтая карточка
Брозович Марсело
3:1
86' Гол
Педро Родригес
2:1. Гол-красавец Луиса Альберто...
1:1. Гол Лаутаро Мартинеса (виде...
1:0. Гол Фелипе Андерсона (видео...

Ход матча

40'
Андерсон Фелипе
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
51'
1:1
Мартинес Лаутаро
(Дюмфрис Дензел)
56'
Дзакканьи Маттиа
 
57'
Альберто Луис
Весино Матиас
 
57'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
64'
Марушич Адам
 
69'
 
Джеко Эдин
Лукаку Ромелу
69'
 
Дармиан Маттео
Дюмфрис Дензел
69'
 
Госенс Робин
Димарко Федерико
71'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
75'
Альберто Луис
(Педро Родригес)
2:1
77'
 
Корреа Хоакин
Барелла Николо
77'
 
Чалханоглу Хакан
Гальярдини Роберто
84'
 
Брозович Марсело
84'
Канчельери Маттео
Андерсон Фелипе
 
84'
Антонио Маркос
Катальди Данило
 
86'
Педро Родригес
(Иммобиле Чиро)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 135
Лацио 12.6% (17)
X 31.9% (43)
Интер Милан 55.6% (75)
0
выиграет Интер Милан
1;0
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Интер Милан
4.50
3.99
4.10
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
90
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Лацио
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Интер Милан

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

35 матчей

37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.9%
40%
37.1%
8 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 0.33
Альберто Луис 1 0.33
Андерсон Фелипе 1 0.33
Милинкович-Савич Сергей 0 0
Педро Родригес 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 0.67
Лукаку Ромелу 1 0.33
Дюмфрис Дензел 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 0.33
Корреа Хоакин 1 0.33
Джеко Эдин 0 0
Дармиан Маттео 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармиан Маттео 1 0
Брозович Марсело 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1
Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2
Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 3:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Интер Милан 1:3 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ювентус Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Интер Милан 1:3 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Интер Милан 1:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Лацио 3:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Кремонезе Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • 90'
    Педро попытался убежать к воротам соперника, однако явно он перемудрил на фланге и ничего не сумел придумать у ворот соперника. Потеря в итоге.
  • Опасный момент
    90'
    МОМЕНТИЩЕ! Канчельери! Убежал футболист "Лацио" в контратаку. Сумел он со сферой сместиться на ударную позицию, после чего пробил в дальний угол. Мяч в метре от правой стойки прокатился.
  • 90'
    Пора уже "Интеру" что-то создавать у ворот соперника, однако у миланского коллектива не получается впереди. Просто ничего!
  • 89'
    Патрик отрабатывает по полной программе в обороне. Корреа каким-то совсем неудачным образом обработал сферу в борьбе с соперником, да еще и перевалили через установленный за бровкой рекламный щит. 
  • Опасный момент
    88'
    МОМЕНТ! Подача на правый край штрафной. Оттуда следует скидка на Лаутаро, которому не удается направить сферу в цель. Мяч намного выше мишени летит.
  • Описание гола
    87'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕДРО! 3:1!
    Оборона "Интера", давай, до свидания! В борьбе с Дармианом за мяч получил удар по ногам Иммобиле. Рефери не определил фол. Сфера прилетела на левый край к Педро, который нанес выстрел в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой! Один гол краше другого!
  • Замена
    86'
    Антонио вместо Катальди на поле появился в составе "Лацио".
  • Замена
    85'
    Канчельери на поле появился тем временем в составе "Лацио". Ушел с газона тем временем Фелипе Андерсон.
  • Желтая карточка
    84'
    Карточку желтого цвета получает в составе "Интера" сейчас за срыв атаки соперника Брозович.
  • 83'
    Призывает Индзаги сейчас действовать активнее миланскую команд. Ну, а в составе "Лацио" готовится очередная ротация.
  • 82'
    Заканчивается наша встреча, около 10 минут еще сыграют соперники. Понимают с каждой минутой, что все меньше шансов спасти эту встречу футболисты миланского "Интера".
  • 81'
    Андерсон после подачи на дальнюю левую штангу успел сыграть сейчас в чужой штрафной, и неудачно по итогу пробил по рамке Джеко. Намного левее цели.
  • Замена
    79'
    Чалханоглу вместо Гальярдини на поле вышел в составе "Интера". Гулять, так гулять? Будут пытаться выиграть матч миланцы.
  • Замена
    78'
    Новоиспеченный игрок "Интера" на поле появился. Барелла покинул пределы поля, уступив место на газоне Коррее.
  • 77'
    Ну что? Три очка для "Лацио" не за горами! А "Интер" близок к поражению в этой игре. И ведь не скажешь же, что "Лацио" сегодня не заслужил победы!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      76'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУИС АЛЬБЕРТО! 2:1!
      Это что было вообще??? Педро на левом краю штрафной "Интера" получил мяч. Хотел он пробить по воротам, но его попытку накрывали соперники. Решил испанец выкатить сферу на Альберто, который с дужки по катящемуся мячу со "шведы" по идеальной траектории и путем рикошета от Бареллы прилетел точно в правую "девятку"! 
    • 75'
      Возобновилась наша встреча. Пришел в себя Бастони. Правда, определенные проблемы со здоровьем он все также испытывает. Подустал уже футболист.
    • 74'
      Бастони после контакта с соперником сейчас получил удар по лицу. Усталость говорит нам о возможной травме игрока. Судья, чувствуя напряжение, дал возможность соперникам уйти на водопой.
    • Замена
      73'
      Хюсай на поле вместо Лаццари в составе "орлов" вышел на футбольный газон. Минут на 20 он появился.
    • Замена
      71'
      Госенс вместо Димарко в стане миланского "Интера" выходит. Тройная замена в составе "нерадзурри".
    • Замена
      70'
      Дармиан меняет Дюмфриса сейчас в составе миланского коллектива. Еще одна ротация в нашем поединке.
    • Замена
      69'
      Джеко вместо Лукаку на поле в составе миланского "Интера" появился на поле. Сегодня Ромелу просто растворился на футбольном поле, честно говоря.
    • 68'
      Почему-то никто из партнеров Андерсона не стал подключаться к прострелу со стороны Фелипе. Сфера просвистела сквозь вратарскую и вылетела за боковую линию.
    • 67'
      Середина второго тайма идет в нашем поединке. В центре поля активно сферу перекатывает сейчас коллектив "орлов". Как будто ждет он своего шанса в атаке.
    • 66'
      Милинкович-Савич получил толчок в спину. Ожидал футболист, что последует свисток рефери, но ему мы не услышали. Встреча продолжается.
    • Опасный момент
      65'
      МОМЕНТ! Подача с правого края в штрафную. Шкриньяр играет головой в сторону ворот, но успевает к мячу добраться голкипер "Лацио", сыгравший практически на "ленточке".
    • Желтая карточка
      63'
      Марушич не успел сыграть в подкате и грубо сбил соперника на газон. Желтую карточку по итогу получил футболист "орлов". Хорошо, что не красная. Гальярдини по ногам получил.
    • 62'
      Индзаги вышел к кромке поля. Чувствует наставник "Интера", что его коллектив может выиграть этот матч. Шансы забить у миланцев остается. Как и у соперника.
    • 61'
      С правого края пошла сейчас подача на Лукаку, который в прыжке головой пробил по рамке соперника. Мяч по итогу улетел за пределы футбольного газона. Было слишком сильно и неточно.
    • 60'
      Иммобиле оказался сейчас справа на ударной позиции, но слишком долго он готовил удар, не сумел в итоге нанести удар по воротам соперника.
    • Замена
      58'
      Вместо Весино и Дзакканьи на поле появились Луис Альберто и Педро в составе "орлов".
    • Желтая карточка
      57'
      Отмахнулся от соперника Дзакканьи сейчас. Получает он первую карточку желтого цвета в матче. Первое предупреждение решил рефери показать в противостоянии.
    • 56'
      35 минут до конца встречи, и поединок может на 180 градусов развернуться. Всякие сценарии в этом случае возможны, честно признаемся с вами.
    • 54'
      Проведель прочувствовал сейчас эпизод и вышел из ворот. Сумел он выбить сферу у Мартинеса, не позволив Лаутаро добраться до сферы. Буквально спас он коллектив свой сейчас.
    • Опасный момент
      53'
      МОМЕНТ! ПРОВЕДЕЛЬ! Просто мертвейший мяч он тащит сейчас! Подача с левого края, и Дюмфрис на дальней стойке головой переправляет сферу под перекладину! Спасает свою команду каким-то чужом тут вратарь "Лацио"!
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:1!
      Сравнивает счет в этой встрече "Интер". Подача в штрафную. Мяч взмывает в воздух, и следует скидка от Дюмфриса. Аргентинец успевает за мячом и переправляет его мимо голкипера!
    • Фол, нарушение
      51'
      В атаке против Шкриньяра были нарушены сейчас правила. По ногам получил игрок "Интера". Было нарушение правил, да. Дальше игру продолжаем.
    • Угловой
      49'
      Подача с правого края в центр штрафной. Играет Андерсон головой в сторону ворот соперника, и сфера летит чуть ли не параллельно воротам.
    • Опасный момент
      48'
      МОМЕНТ! Иммобиле! Справа получил он сферу сейчас, после чего пробил в ближний угол, но сумел сферу отбить на угловой Ханданович.
    • 47'
      Судя по всему, друзья, в перерыве замен в составе команд не было. В прежнем сочетании игроков вышли соперники на поле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашей встрече. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди "Лацио" в матче против "Интера"!
    • 44'
      Во втором тайме "Интеру" придется серьезно напрячься, чтобы вернуться в игру и сравнять счет в поединке. "Лацио" пока играет опаснее и сильнее.
    • Видеоповтор
      43'
      Мне показалось, что по ноге Дюмфрису попали сейчас соперники. Видео ассистенты смотрят повтор, но нет пенальти в ворота "орлов". Принято такое решение.
    • 42'
      Дюмфрис снова упал сейчас на газоне в штрафной соперника. Вполне вероятно, что получил он удар по ногам. Рефери говорит, что соперникам нужно встречу продолжать.
    • 41'
      Это круто, друзья! Какое же чувство мяча и эпизода! Не было офсайд у Андерсона, который выбежал из-за спин соперников и спокойно переправил сферу в сетку.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНДЕРСОН! 1:0!
      Ну что, доигрался "Интер"! Прошла сейчас передача практически из центра на Андерсона, который убегает за спины защитникам, и головой переправляет сферу под самую штангу! Красотища!
    • 38'
      Мартинес попытался через трех защитников попытался протиснуться к воротам соперника, но упал на газон, показывая, что против него явно были нарушены правила.
    • Опасный момент
      37'
      МОМЕНТ! Иммобиле! После прохода по правому краю Андерсон успел выкатить сферу в центр, откуда Чиро в касание пробил прямо по позиции Хандановича.
    • 36'
      В плане агрессии "Лацио" стал действовать лучше. Видна заряженность коллектива Сарри, который в последние минуты поединка все активнее угрожает ворота противника.
    • Угловой
      35'
      Высокая подача на дальний угол вратарской. Мне показалось, что в ворота напрямую был закручен снаряд, но кулаками в сторону от рамки играет Ханданович.
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Дзакканьи! Получил он мяч сейчас на левом краю штрафной. Мяч летел в створ, но Шкриньяр подставил голову, переправив мяч на угловой!
    • Желтая карточка
      33'
      А сейчас Дзакканьи снова оказался на газоне. Вновь ему от Бареллы досталось. Это последнее предупреждение, после которого судья должен показать карточку желтого цвета. Барелла играет грязно сегодня.
    • Фол, нарушение
      32'
      Мартинес отоварил соперника по голеностопу в тот момент, когда Романьоли уже избавился от снаряда. В итоге очередное нарушение правил определил рефери.
    • Фол, нарушение
      31'
      Дзакканьи сейчас снес Барелла в центре штрафной. Без желтой карточки обошлось для игрока "Интера" в этом игровом эпизоде. Встреча продолжается.
    • 30'
      Маловато для такого матча и угловых. Обычно в играх с участием этих соперников подается 10 и более корнеров. Но сегодня за полчаса игры всего один!
    • 29'
      Что ж, к получасу игры мы приближаемся. Остроты в последние минуты стало намного меньше у нас. Тем не менее, все больше борьбы и стычек. Матчи с участием этих команд редко обходятся без красных карточек.
    • 27'
      Дюмфрис возился, возился со снарядом на правом краю штрафной, пытался поймать соперников на замахе, но так ничего и не придумал по итогу. Пришлось отдавать сферу в центральную зону.
    • 26'
      Пауза у нас на то, чтобы футболисты попили водички и пришли в себя. Жарко в Италии, как и во всей Европе. В частности, именно из-за жары пока нет в Серии А дневных матчей.
    • 25'
      Увидел Мартинес, что вышел из ворот кипер "Лацио". Наносил он удар по воротам соперника, но мяч неудачно полетел в сторону ворот. Правее цели сфера ушла.
    • Фол, нарушение
      23'
      Фол в 35-ти метрах от своих ворот сейчас совершили футболисты "Интера". Подача последовала в район 11-метровой отметки, где сыграл надежно игрок обороны "Интера".
    • 22'
      На ногах обе наставника. Как мне кажется, сейчас меньше давление оказывается на Сарри. Никто особо не верит, что команда сможет побороться за Скудетто, а вот в четверку "орлы" попасть вполне могут.
    • Фол, нарушение
      21'
      Брозович явно фолил против Марушича на половине поля соперника. Прозвучал свисток арбитра, но пока без желтой карточки обошелся голкипер.
    • 20'
      Начали соперники сейчас действовать куда активнее. Правой бровкой теперь атаковали римляне, и подача с фланга пришла прямо в руки Хандановичу.
    • Угловой
      19'
      Угловой заработал "Интер" тем временем. Подача с правого фланга пошла на Лукаку, который выиграл верх у соперника и пробил головой на три метра выше цели.
    • 18'
      Хороший настрой показывает "Лацио" в первом тайме, честно говоря. Пока все указывает на то, что "лациале" будут пытаться действовать на контратаках и стараться забить первыми.
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Едва Иммобиле не открывает счет в матче. Передача с левого края от Марушича на Иммобиле, который в касание без помех пробил в дальний угол. Сфера прокатилась в миллиметрах от стойки!
    • Опасный момент
      15'
      Гальярдини сейчас нанес крайне неудачный выстрел по воротам соперника. Мяч полетел чуть ли не на пять метров правее цели. В общем, неудачным вышел удар.
    • 14'
      На Димарко сейчас последовала передача по левому флангу. Игрок "Лацио" попытался прострелить в центр штрафной, однако соперники сыграли на подстраховке.
    • 13'
      Да, пока старт, мягко говоря, крайне спокойный. Честно говоря, я ждал более обезбашенного и активного футбола, но пока крайне осторожно действуют противники.
    • 12'
      Бастони с левого фланга сделал передачу на Лукаку, которому не позволили до снаряда добраться соперники, которые выбили сферу от рамки.
    • 10'
      Снова Дюмфрис выполнял прострельный пас с правого края в центр штрафной, но прилетела сфера точно в руки голкиперу, который уверенно действовал на выходе.
    • Анонс
      9'
      "Интер" в "Баварией" и "Барселоной", а также "Викторией" Пльзень будет играть в группе Лиги чемпионов, друзья. Ждет весьма насыщенный сезон в Европе миланский коллектив.
    • Травма, повреждение
      8'
      Теперь и Милинкович-Савич начал прихрамывать. Судя по всему, получил он в борьбе с соперником по ногам. Судья тут же остановил игру, но помощи футболисту "орлов" не потребовалось.
    • 7'
      Барелла прихрамывает сейчас в центре поля. Что-то с ногой у футболиста случилось. Будем надеяться, что удастся футболисту встречу продолжить.
    • Опасный момент
      6'
      МОМЕНТ! На правом краю обрабатывает сейчас снаряд Дюмфрис, который наносит выстрел в ближний угол, и сфера прямиком в перчатки голкиперу прилетает.
    • 4'
      Хорошая атмосфера на "Олимпико", и очень активно ведут себя на поле миланцы, которые хотят как можно скорее забить гол и выйти вперед.
    • 3'
      Свистит недовольно стадион, поскольку с мячом сейчас игроки "Интера". Дюмфрис с правого фланга выполнял подачу в штрафную "орлов" - сработала надежно оборона "лациале".
    • 2'
      Футболисты "Лацио" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали в черно-синем обмундировании. Ворота римлян в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка миланцев - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Лацио 3:1 Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лацио 3:1 Интер Милан

    Исход игры
    Лацио
    12.6% (17)
    Ничья
    31.9% (43)
    Интер Милан
    55.6% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (99)
    Нет
    10.81% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    34.8% (47)
    1:1 Ничья
    23.7% (32)
    2:2 Ничья
    5.9% (8)
    0:1 Интер Милан
    5.9% (8)
    2:1 Лацио
    5.9% (8)
    0:2 Интер Милан
    1.5% (2)
    2:3 Интер Милан
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Интер Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     