ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕДРО! 3:1! Оборона "Интера", давай, до свидания! В борьбе с Дармианом за мяч получил удар по ногам Иммобиле. Рефери не определил фол. Сфера прилетела на левый край к Педро, который нанес выстрел в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой! Один гол краше другого!

МОМЕНТ! Подача на правый край штрафной. Оттуда следует скидка на Лаутаро, которому не удается направить сферу в цель. Мяч намного выше мишени летит.

Патрик отрабатывает по полной программе в обороне. Корреа каким-то совсем неудачным образом обработал сферу в борьбе с соперником, да еще и перевалили через установленный за бровкой рекламный щит.

Пора уже "Интеру" что-то создавать у ворот соперника, однако у миланского коллектива не получается впереди. Просто ничего!

МОМЕНТИЩЕ! Канчельери! Убежал футболист "Лацио" в контратаку. Сумел он со сферой сместиться на ударную позицию, после чего пробил в дальний угол. Мяч в метре от правой стойки прокатился.

Педро попытался убежать к воротам соперника, однако явно он перемудрил на фланге и ничего не сумел придумать у ворот соперника. Потеря в итоге.

Ну что? Три очка для "Лацио" не за горами! А "Интер" близок к поражению в этой игре. И ведь не скажешь же, что "Лацио" сегодня не заслужил победы!

Чалханоглу вместо Гальярдини на поле вышел в составе "Интера". Гулять, так гулять? Будут пытаться выиграть матч миланцы.

Андерсон после подачи на дальнюю левую штангу успел сыграть сейчас в чужой штрафной, и неудачно по итогу пробил по рамке Джеко. Намного левее цели.

Заканчивается наша встреча, около 10 минут еще сыграют соперники. Понимают с каждой минутой, что все меньше шансов спасти эту встречу футболисты миланского "Интера".

Призывает Индзаги сейчас действовать активнее миланскую команд. Ну, а в составе "Лацио" готовится очередная ротация.

Карточку желтого цвета получает в составе "Интера" сейчас за срыв атаки соперника Брозович.

Канчельери на поле появился тем временем в составе "Лацио". Ушел с газона тем временем Фелипе Андерсон.

Милинкович-Савич получил толчок в спину. Ожидал футболист, что последует свисток рефери, но ему мы не услышали. Встреча продолжается.

Середина второго тайма идет в нашем поединке. В центре поля активно сферу перекатывает сейчас коллектив "орлов". Как будто ждет он своего шанса в атаке.

Почему-то никто из партнеров Андерсона не стал подключаться к прострелу со стороны Фелипе. Сфера просвистела сквозь вратарскую и вылетела за боковую линию.

Джеко вместо Лукаку на поле в составе миланского "Интера" появился на поле. Сегодня Ромелу просто растворился на футбольном поле, честно говоря.

Дармиан меняет Дюмфриса сейчас в составе миланского коллектива. Еще одна ротация в нашем поединке.

Хюсай на поле вместо Лаццари в составе "орлов" вышел на футбольный газон. Минут на 20 он появился.

Бастони после контакта с соперником сейчас получил удар по лицу. Усталость говорит нам о возможной травме игрока. Судья, чувствуя напряжение, дал возможность соперникам уйти на водопой.

Возобновилась наша встреча. Пришел в себя Бастони. Правда, определенные проблемы со здоровьем он все также испытывает. Подустал уже футболист.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУИС АЛЬБЕРТО! 2:1! Это что было вообще??? Педро на левом краю штрафной "Интера" получил мяч. Хотел он пробить по воротам, но его попытку накрывали соперники. Решил испанец выкатить сферу на Альберто, который с дужки по катящемуся мячу со "шведы" по идеальной траектории и путем рикошета от Бареллы прилетел точно в правую "девятку"!

Стартовал второй тайм в нашей встрече. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Судя по всему, друзья, в перерыве замен в составе команд не было. В прежнем сочетании игроков вышли соперники на поле.

МОМЕНТ! Иммобиле! Справа получил он сферу сейчас, после чего пробил в ближний угол, но сумел сферу отбить на угловой Ханданович.

Подача с правого края в центр штрафной. Играет Андерсон головой в сторону ворот соперника, и сфера летит чуть ли не параллельно воротам.

В атаке против Шкриньяра были нарушены сейчас правила. По ногам получил игрок "Интера". Было нарушение правил, да. Дальше игру продолжаем.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕС! 1:1! Сравнивает счет в этой встрече "Интер". Подача в штрафную. Мяч взмывает в воздух, и следует скидка от Дюмфриса. Аргентинец успевает за мячом и переправляет его мимо голкипера!

МОМЕНТ! ПРОВЕДЕЛЬ! Просто мертвейший мяч он тащит сейчас! Подача с левого края, и Дюмфрис на дальней стойке головой переправляет сферу под перекладину! Спасает свою команду каким-то чужом тут вратарь "Лацио"!

Проведель прочувствовал сейчас эпизод и вышел из ворот. Сумел он выбить сферу у Мартинеса, не позволив Лаутаро добраться до сферы. Буквально спас он коллектив свой сейчас.

35 минут до конца встречи, и поединок может на 180 градусов развернуться. Всякие сценарии в этом случае возможны, честно признаемся с вами.

Отмахнулся от соперника Дзакканьи сейчас. Получает он первую карточку желтого цвета в матче. Первое предупреждение решил рефери показать в противостоянии.

Вместо Весино и Дзакканьи на поле появились Луис Альберто и Педро в составе "орлов".

Иммобиле оказался сейчас справа на ударной позиции, но слишком долго он готовил удар, не сумел в итоге нанести удар по воротам соперника.

С правого края пошла сейчас подача на Лукаку, который в прыжке головой пробил по рамке соперника. Мяч по итогу улетел за пределы футбольного газона. Было слишком сильно и неточно.

Индзаги вышел к кромке поля. Чувствует наставник "Интера", что его коллектив может выиграть этот матч. Шансы забить у миланцев остается. Как и у соперника.

Марушич не успел сыграть в подкате и грубо сбил соперника на газон. Желтую карточку по итогу получил футболист "орлов". Хорошо, что не красная. Гальярдини по ногам получил.

МОМЕНТ! Подача с правого края в штрафную. Шкриньяр играет головой в сторону ворот, но успевает к мячу добраться голкипер "Лацио", сыгравший практически на "ленточке".

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Впереди "Лацио" в матче против "Интера"!

44' Во втором тайме "Интеру" придется серьезно напрячься, чтобы вернуться в игру и сравнять счет в поединке. "Лацио" пока играет опаснее и сильнее.

43' Мне показалось, что по ноге Дюмфрису попали сейчас соперники. Видео ассистенты смотрят повтор, но нет пенальти в ворота "орлов". Принято такое решение.

42' Дюмфрис снова упал сейчас на газоне в штрафной соперника. Вполне вероятно, что получил он удар по ногам. Рефери говорит, что соперникам нужно встречу продолжать.

41' Это круто, друзья! Какое же чувство мяча и эпизода! Не было офсайд у Андерсона, который выбежал из-за спин соперников и спокойно переправил сферу в сетку.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНДЕРСОН! 1:0!

Ну что, доигрался "Интер"! Прошла сейчас передача практически из центра на Андерсона, который убегает за спины защитникам, и головой переправляет сферу под самую штангу! Красотища!

38' Мартинес попытался через трех защитников попытался протиснуться к воротам соперника, но упал на газон, показывая, что против него явно были нарушены правила.

37' МОМЕНТ! Иммобиле! После прохода по правому краю Андерсон успел выкатить сферу в центр, откуда Чиро в касание пробил прямо по позиции Хандановича.

36' В плане агрессии "Лацио" стал действовать лучше. Видна заряженность коллектива Сарри, который в последние минуты поединка все активнее угрожает ворота противника.

35' Высокая подача на дальний угол вратарской. Мне показалось, что в ворота напрямую был закручен снаряд, но кулаками в сторону от рамки играет Ханданович.

34' МОМЕНТИЩЕ! Дзакканьи! Получил он мяч сейчас на левом краю штрафной. Мяч летел в створ, но Шкриньяр подставил голову, переправив мяч на угловой!

33' А сейчас Дзакканьи снова оказался на газоне. Вновь ему от Бареллы досталось. Это последнее предупреждение, после которого судья должен показать карточку желтого цвета. Барелла играет грязно сегодня.

32' Мартинес отоварил соперника по голеностопу в тот момент, когда Романьоли уже избавился от снаряда. В итоге очередное нарушение правил определил рефери.

31' Дзакканьи сейчас снес Барелла в центре штрафной. Без желтой карточки обошлось для игрока "Интера" в этом игровом эпизоде. Встреча продолжается.

30' Маловато для такого матча и угловых. Обычно в играх с участием этих соперников подается 10 и более корнеров. Но сегодня за полчаса игры всего один!

29' Что ж, к получасу игры мы приближаемся. Остроты в последние минуты стало намного меньше у нас. Тем не менее, все больше борьбы и стычек. Матчи с участием этих команд редко обходятся без красных карточек.

27' Дюмфрис возился, возился со снарядом на правом краю штрафной, пытался поймать соперников на замахе, но так ничего и не придумал по итогу. Пришлось отдавать сферу в центральную зону.

26' Пауза у нас на то, чтобы футболисты попили водички и пришли в себя. Жарко в Италии, как и во всей Европе. В частности, именно из-за жары пока нет в Серии А дневных матчей.

25' Увидел Мартинес, что вышел из ворот кипер "Лацио". Наносил он удар по воротам соперника, но мяч неудачно полетел в сторону ворот. Правее цели сфера ушла.

23' Фол в 35-ти метрах от своих ворот сейчас совершили футболисты "Интера". Подача последовала в район 11-метровой отметки, где сыграл надежно игрок обороны "Интера".

22' На ногах обе наставника. Как мне кажется, сейчас меньше давление оказывается на Сарри. Никто особо не верит, что команда сможет побороться за Скудетто, а вот в четверку "орлы" попасть вполне могут.

21' Брозович явно фолил против Марушича на половине поля соперника. Прозвучал свисток арбитра, но пока без желтой карточки обошелся голкипер.

20' Начали соперники сейчас действовать куда активнее. Правой бровкой теперь атаковали римляне, и подача с фланга пришла прямо в руки Хандановичу.

19' Угловой заработал "Интер" тем временем. Подача с правого фланга пошла на Лукаку, который выиграл верх у соперника и пробил головой на три метра выше цели.

18' Хороший настрой показывает "Лацио" в первом тайме, честно говоря. Пока все указывает на то, что "лациале" будут пытаться действовать на контратаках и стараться забить первыми.

16' МОМЕНТ! Едва Иммобиле не открывает счет в матче. Передача с левого края от Марушича на Иммобиле, который в касание без помех пробил в дальний угол. Сфера прокатилась в миллиметрах от стойки!

15' Гальярдини сейчас нанес крайне неудачный выстрел по воротам соперника. Мяч полетел чуть ли не на пять метров правее цели. В общем, неудачным вышел удар.

14' На Димарко сейчас последовала передача по левому флангу. Игрок "Лацио" попытался прострелить в центр штрафной, однако соперники сыграли на подстраховке.

13' Да, пока старт, мягко говоря, крайне спокойный. Честно говоря, я ждал более обезбашенного и активного футбола, но пока крайне осторожно действуют противники.

12' Бастони с левого фланга сделал передачу на Лукаку, которому не позволили до снаряда добраться соперники, которые выбили сферу от рамки.

10' Снова Дюмфрис выполнял прострельный пас с правого края в центр штрафной, но прилетела сфера точно в руки голкиперу, который уверенно действовал на выходе.

9' "Интер" в "Баварией" и "Барселоной", а также "Викторией" Пльзень будет играть в группе Лиги чемпионов, друзья. Ждет весьма насыщенный сезон в Европе миланский коллектив.

8' Теперь и Милинкович-Савич начал прихрамывать. Судя по всему, получил он в борьбе с соперником по ногам. Судья тут же остановил игру, но помощи футболисту "орлов" не потребовалось.

7' Барелла прихрамывает сейчас в центре поля. Что-то с ногой у футболиста случилось. Будем надеяться, что удастся футболисту встречу продолжить.

6' МОМЕНТ! На правом краю обрабатывает сейчас снаряд Дюмфрис, который наносит выстрел в ближний угол, и сфера прямиком в перчатки голкиперу прилетает.

4' Хорошая атмосфера на "Олимпико", и очень активно ведут себя на поле миланцы, которые хотят как можно скорее забить гол и выйти вперед.

3' Свистит недовольно стадион, поскольку с мячом сейчас игроки "Интера". Дюмфрис с правого фланга выполнял подачу в штрафную "орлов" - сработала надежно оборона "лациале".

2' Футболисты "Лацио" предстали сегодня на поле в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали в черно-синем обмундировании. Ворота римлян в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка миланцев - справа.