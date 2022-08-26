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Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Бетис
1:0
Первый тайм: 40'
Осасуна
0'
15' Желтая карточка
Орос Аймар
1:0
34' Гол
Иглесиас Борха

Ход матча

15'
 
Орос Аймар
34'
Иглесиас Борха
(Морено Алекс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 116
Бетис 92.2% (107)
X 5.2% (6)
Осасуна 2.6% (3)
0
выиграет Бетис, со счетом 3:2
будут атаковать
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Осасуна
1.92
4.93
4.76
Все Коэффициенты
Новости
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
6
Торро
Лукас
7
Монкайола
Хон
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
29
Орос
Аймар
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Осасуна

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:2
С
3:0
С
3:2
П
2:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
0:0
П
0:2
ПД
0:1
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 (2) 1
Хуанми Мигель 2 0.67
Фекир Набиль 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 2 (1) 0.67
Кике Гарсия 1 (1) 0.33
Орос Аймар 1 (1) 0.33
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанми Мигель 2 0
Фекир Набиль 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Песселья Херман 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авила Эсекьель 2 0
Гомес Мойсес 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Орос Аймар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2
Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1 Бетис - Эльче 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Кадис - Бетис 1:2 Бетис - Осасуна 4:1 Сельта - Бетис 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1
Осасуна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0
Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Осасуна - Хетафе 1:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Эльче - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 1:0 Бетис - Осасуна 4:1 Осасуна - Леванте 3:1 Барселона - Осасуна 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Осасуна 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Барселона Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Жирона Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Альмерия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Эльче Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Осасуна 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Жирона Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Эльче Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Реал Сосьедад Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сельта Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Альмерия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Бетис 92.2% (107)
    X 5.2% (6)
    Осасуна 2.6% (3)
    0
    выиграет Бетис, со счетом 3:2
    будут атаковать
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Осасуна
    1.92
    4.93
    4.76
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    Прогнозы на матч Бетис 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Бетис
    92.2% (107)
    Ничья
    5.2% (6)
    Осасуна
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (56)
    Нет
    50% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.8% (45)
    1:0 Бетис
    31% (36)
    2:0 Бетис
    13.8% (16)
    3:1 Бетис
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Бетис
    1.7% (2)
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    Осасуна
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