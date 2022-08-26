будут атаковать
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3 (2)
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0.67
|Фекир Набиль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|2 (1)
|0.67
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.33
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.33
|Пенья Рубен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Фекир Набиль
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Альмерия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Мальорка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Кадис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Жирона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бетис
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сельта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Валенсия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0