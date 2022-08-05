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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Годой Крус
0'
25' Желтая карточка
Pier Barrios

Ход матча

25'
 
Pier Barrios
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Годой Крус
3.20
3.12
3.15
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
24
German
Guiffrey
18
Коласо
Николас
21
Lautaro
Chavez
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
15
Сольдано
Франко
43
Erik
Ramirez
50
Родригес
Диего
II
2
Pier
Barrios
22
Gianluca
Ferrari
13
Jose
Maria
Canale
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
17
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
33
Ezequiel
Bullaude
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Годой Крус
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
4:0
С
2:4
С
1:0
С
3:0
П
0:3
П
2:2
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПА
2:2
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 3 (2) 0.25
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.17
Erik Ramirez 1 0.08
Ramon Sosa 1 0.08
Lautaro Chavez 1 0.08
Карбонеро Йохан 1 0.08
Tomas Muro 1 0.08
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 4 0.33
Martin Ojeda 2 0.17
Gonzalo Abrego 2 0.17
Tadeo Allende 1 0.08
Pier Barrios 1 0.08
Guillermo Luis Ortiz 1 0.08
Cristian Chavez I 1 0.08
Enzo Larrosa 1 0.08
Matias Ramirez 0 0
Juan Andrada 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 4 0
Agustin Cardozo 4 0
Leonardo Morales 3 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Erik Ramirez 3 0
Tomas Muro 3 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Коласо Николас 1 0
Пирис Оскар 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 4 2
Franco Negri 3 1
Nestor Breitenbruch 2 1
Pier Barrios 3 0
Nelson Acevedo 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Родригес Диего II 2 0
Juan Andrada 2 0
Tomas Badaloni 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Matias Ramirez 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 12 6 4 2 11 - 6 22
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Годой Крус 0:0 12 5 4 3 13 - 9 19
5. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
6. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Патронато Парана 11 5 2 4 16 - 13 17
9. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
13. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
14. Сармиенто 11 4 2 5 11 - 12 14
15. Банфилд 11 3 5 3 12 - 10 14
16. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
17. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
20. Арсенал Саранди 11 2 7 2 11 - 13 13
21. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
2. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Годой Крус 0:0 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
7. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
8. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
16. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
17. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
22. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
23. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
24. Банфилд 6 1 3 2 8 - 9 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Годой Крус 0:0 7 1 3 3 5 - 6 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
22. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
23. Патронато Парана 5 1 1 3 7 - 10 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 6 0 1 5 3 - 10 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Годой Крус
3.20
3.12
3.15
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