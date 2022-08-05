0:0
Перерыв
Ход матча
25'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
30
Juan
Andrada
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Matias Bazzi
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Годой Крус
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|3 (2)
|0.25
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.17
|Erik Ramirez
|1
|0.08
|Ramon Sosa
|1
|0.08
|Lautaro Chavez
|1
|0.08
|Карбонеро Йохан
|1
|0.08
|Tomas Muro
|1
|0.08
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|4
|0.33
|Martin Ojeda
|2
|0.17
|Gonzalo Abrego
|2
|0.17
|Tadeo Allende
|1
|0.08
|Pier Barrios
|1
|0.08
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.08
|Cristian Chavez I
|1
|0.08
|Enzo Larrosa
|1
|0.08
|Matias Ramirez
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|4
|0
|Agustin Cardozo
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|4
|2
|Franco Negri
|3
|1
|Nestor Breitenbruch
|2
|1
|Pier Barrios
|3
|0
|Nelson Acevedo
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
3
60%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
3
33%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1
Годой Крус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|6
|4
|2
|11 - 6
|22
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Годой Крус
|0:0
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|6.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Патронато Парана
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|14.
|Сармиенто
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|15.
|Банфилд
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|16.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|2
|7
|2
|11 - 13
|13
|21.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Годой Крус
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|16.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|22.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|23.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|24.
|Банфилд
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Годой Крус
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|23.
|Патронато Парана
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес