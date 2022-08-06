Ход матча
3'
6'
1:0
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Julian Brea
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Сармиенто
Ланус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|3
|0.25
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.17
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|1
|0.08
|Franco Quinteros
|1
|0.08
|Federico Andueza
|1
|0.08
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.25
|Victor Malcorra
|1
|0.08
|Braian Aguirre
|1
|0.08
|Lucas Varaldo
|1
|0.08
|Franco Ortellado
|1
|0.08
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.08
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Federico Rasmussen
|3
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|3
|1
|Julian Aude
|1
|2
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
6
46%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Ланус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|11
|7
|4
|0
|12 - 3
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Патронато Парана
|0:0
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|6.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|9.
|Сармиенто
|1:0
|12
|5
|2
|5
|12 - 12
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|13.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|14.
|Банфилд
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|15.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|16.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|19.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|20.
|Арсенал Саранди
|11
|2
|7
|2
|11 - 13
|13
|21.
|Барракас Централь
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|0:1
|12
|1
|3
|8
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Сармиенто
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Патронато Парана
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|15.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|19.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|21.
|Банфилд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|23.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|24.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Патронато Парана
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|16.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|18.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|27.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|28.
|Ланус
|0:1
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес