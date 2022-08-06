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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
2:1
Конец матча
Ланус
0'
3' Красная карточка
Julian Aude
1:0
6' Гол
Лисандро Лопес
42' Желтая карточка
Jonathan Torres
2:0
45' Гол
Лисандро Лопес
48' Желтая карточка
Braian Aguirre
2:1
69' Гол
Braian Aguirre
90'+6
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
8
Guido
Mainero
5
Мартинес
Фернардо
19
Кастро
Лукас
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
1
Fernando
Monetti
33
Агилар
Фелипе
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
35
Braian
Aguirre
3
Julian
Aude
15
Raul
Loaiza
19
Maximiliano
Gonzalez
34
Facundo
Perez
7
Акоста
Лаутаро
9
Жозе
Густаво
Санд
Сармиенто
4-4-2
Ланус
5-3-2

История личных встреч

Сармиенто
Ланус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 4 0.33
Jonathan Torres 2 (1) 0.17
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.17
Guido Mainero 1 0.08
Sergio Quiroga 1 0.08
Franco Quinteros 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.25
Braian Aguirre 2 0.17
Victor Malcorra 1 0.08
Lucas Varaldo 1 0.08
Franco Ortellado 1 0.08
Mateo Sanabria 1 0.08
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.08
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Samuel Careaga 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 5 0
Federico Rasmussen 3 1
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Кастро Лукас 4 0
Manuel Guanini 4 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Yair Arismendi 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 3 1
Julian Aude 1 2
Braian Aguirre 4 0
Maximiliano Gonzalez 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Alexandro Bernabei 0 1
Брагьери Диего 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Luciano Boggio 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0
Samuel Careaga 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
4
44%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
6
46%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1
Ланус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Годой Крус - Ланус 2:1
Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 11 7 4 0 12 - 3 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Расинг Авельянеда 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
6. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
12. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
13. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
14. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
15. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
16. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
19. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
20. Арсенал Саранди 11 2 7 2 11 - 13 13
21. Барракас Централь 11 3 4 4 13 - 16 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
15. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
19. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
20. Барракас Централь 6 2 1 3 8 - 11 7
21. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
23. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
24. Арсенал Саранди 5 1 3 1 4 - 6 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
16. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
17. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
18. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
19. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
25. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
27. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Хонатан Торрес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Лисандро Лопес III бьет в цель!
    • 3'
      УДАЛЕНИЕ! - Хуан Ауде увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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