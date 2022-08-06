3:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
39' Желтая карточкаRamiro Carrera
1:0
40' ГолSebastian Lomonaco
45' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
1:1
45' ГолMatias Orihuela
2:1
51' ГолGonzalo Goni
62' Желтая карточкаGustavo Canto
68' Вторая желтая карточкаBruno Felix Bianchi
71' Желтая карточкаMartin Garay
3:1
90' ГолAlexander Diaz
90' Желтая карточкаIgnacio Gariglio
90'+6
Ход матча
39'
40'
45'
51'
2:1
62'
71'
90'
3:1
90'
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
18 Julian NavasПолузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.33
|Facundo Kruspzky
|3
|0.25
|Sebastian Lomonaco
|2 (1)
|0.17
|Mauro Pitton
|1
|0.08
|Lucas Suarez II
|1
|0.08
|Gonzalo Goni
|1
|0.08
|Alexander Diaz
|1
|0.08
|Leonel Picco
|1
|0.08
|Перес Дамиан
|0
|0
|Cristian Chimino
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.33
|Augusto Lotti
|2
|0.17
|Ramiro Ruiz
|2
|0.17
|Cristian Menendez
|1
|0.08
|Matias Orihuela
|1
|0.08
|Manuel Capasso
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dardo Federico Miloc
|5
|0
|Cristian Chimino
|3
|1
|Перес Дамиан
|4
|0
|Alejandro Medina I
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Martin Garay
|3
|0
|Joaquin Pereyra1
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|6.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|9.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|14.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|15.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|16.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|0:0
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|15.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|21.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|22.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес