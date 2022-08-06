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Аргентина: Лига професьональ

2022
Арсенал Саранди
3:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
30' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
39' Желтая карточка
Ramiro Carrera
1:0
40' Гол
Sebastian Lomonaco
45' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
1:1
45' Гол
Matias Orihuela
2:1
51' Гол
Gonzalo Goni
62' Желтая карточка
Gustavo Canto
68' Вторая желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
71' Желтая карточка
Martin Garay
3:1
90' Гол
Alexander Diaz
90' Желтая карточка
Ignacio Gariglio
90'+6
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
21
Gustavo
Canto
15
Перес
Дамиан
18
Julian
Navas
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
7
Lucas
Cano
27
Sebastian
Lomonaco
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
Арсенал Саранди
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Атлетико Тукуман

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
КДМЗ1
3:2
КДМЗ1
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
ТМК
0:0
С
0:0
ТМК
0:1
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.33
Facundo Kruspzky 3 0.25
Sebastian Lomonaco 2 (1) 0.17
Mauro Pitton 1 0.08
Lucas Suarez II 1 0.08
Gonzalo Goni 1 0.08
Alexander Diaz 1 0.08
Leonel Picco 1 0.08
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.33
Augusto Lotti 2 0.17
Ramiro Ruiz 2 0.17
Cristian Menendez 1 0.08
Matias Orihuela 1 0.08
Manuel Capasso 1 0.08
Renzo Tesuri 1 0.08
Maestro Puch Ignacio 1 0.08
Joaquin Pereyra1 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Баланта Андрес 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dardo Federico Miloc 5 0
Cristian Chimino 3 1
Перес Дамиан 4 0
Alejandro Medina I 3 0
Julian Navas 3 0
Leonel Picco 3 0
Gustavo Canto 1 0
Cristian Colman 1 0
Braian Rivero 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Ignacio Gariglio 1 0
Facundo Kruspzky 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 4 1
Guillermo Acosta 5 0
Ramiro Carrera 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Martin Garay 3 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Баланта Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
7%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
3
50%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1
Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1
Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Расинг Авельянеда 0:0 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
6. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Унион Санта-Фе 10 5 3 2 18 - 16 18
8. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
13. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
14. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
15. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
16. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 0:0 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
23. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
24. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
25. Велес Сарсфилд 11 1 6 4 11 - 14 9
26. Тальерес Кордоба 10 2 3 5 6 - 10 9
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 0:0 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
9. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
13. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
15. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
16. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
18. Барракас Централь 0:0 7 2 2 3 8 - 11 8
19. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
20. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
21. Унион Санта-Фе 5 2 1 2 7 - 8 7
22. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
24. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
25. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Аргентинос Хуниорс 5 2 1 2 6 - 5 7
12. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Барракас Централь 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Расинг Авельянеда 0:0 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Велес Сарсфилд 6 0 4 2 6 - 9 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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