0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
44'
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Ramos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.25
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.25
|Ivan Tapia
|2 (1)
|0.17
|Facundo Mater
|1
|0.08
|Cristian Colman
|1
|0.08
|Ринкон Себастьян
|1
|0.08
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.08
|Моуче Пабло
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.5
|Jonathan David Gomez
|2
|0.17
|Matias Rojas II
|2
|0.17
|Emiliano Vecchio
|1
|0.08
|Ауче Габриэль
|1
|0.08
|Сигали Леонардо
|1
|0.08
|Чанкалай Томас
|1
|0.08
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.08
|Gonzalo Piovi
|1
|0.08
|Fabricio Dominguez
|1
|0.08
|Carlos Alcaraz
|1
|0.08
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|5
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
4
22%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|6.
|Атлетико Платенсе
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|7.
|Унион Санта-Фе
|10
|5
|3
|2
|18 - 16
|18
|8.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|9.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|10.
|Уракан
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|12.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|11
|3
|7
|1
|15 - 12
|16
|14.
|Ривер Плейт
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|15.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|16.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|18.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|19.
|Барракас Централь
|0:0
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|20.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|21.
|Колон
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|25.
|Велес Сарсфилд
|11
|1
|6
|4
|11 - 14
|9
|26.
|Тальерес Кордоба
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|27.
|Альдосиви
|11
|2
|2
|7
|7 - 18
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|15.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|20.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|21.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|22.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|24.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|26.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Уракан
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|24.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес