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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
0:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
44' Желтая карточка
Gonzalo Paz
68' Желтая карточка
Matias Rojas II
74' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
90' Желтая карточка
Brian Calderara
90'+5
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
19
Carlos
Martin
Arce
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
11
Neri
Ricardo
Bandiera
35
Cristian
Colman
1
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
8
Jonathan
Galvan
6
Орбан
Лукас
33
Gonzalo
Piovi
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
19
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Барракас Централь
4-1-3-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.25
Bruno Christian Sepulveda 3 0.25
Ivan Tapia 2 (1) 0.17
Facundo Mater 1 0.08
Cristian Colman 1 0.08
Ринкон Себастьян 1 0.08
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.08
Моуче Пабло 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.5
Jonathan David Gomez 2 0.17
Matias Rojas II 2 0.17
Emiliano Vecchio 1 0.08
Ауче Габриэль 1 0.08
Сигали Леонардо 1 0.08
Чанкалай Томас 1 0.08
Leonel Ariel Miranda 1 0.08
Gonzalo Piovi 1 0.08
Fabricio Dominguez 1 0.08
Carlos Alcaraz 1 0.08
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 5 0
Facundo Mater 4 0
Gonzalo Paz 3 0
Brian Calderara 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Сигали Леонардо 3 0
Морено Анибал 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Мура Факундо 2 0
Jonathan David Gomez 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
4
22%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3
Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Аргентинос Хуниорс 0:1 12 6 2 4 15 - 11 20
5. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
6. Атлетико Платенсе 11 4 6 1 11 - 8 18
7. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
8. Унион Санта-Фе 0:1 11 5 3 3 18 - 17 18
9. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
10. Уракан 11 4 5 2 11 - 9 17
11. Ньюэллс Олд Бойз 11 4 4 3 10 - 9 16
12. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
13. Сан-Лоренсо 11 3 7 1 15 - 12 16
14. Ривер Плейт 11 4 3 4 16 - 12 15
15. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
16. Бока Хуниорс 11 5 0 6 16 - 19 15
17. Дефенса и Хустисия 11 3 5 3 11 - 12 14
18. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
19. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
20. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
21. Колон 11 3 4 4 10 - 12 13
22. Велес Сарсфилд 1:0 12 2 6 4 12 - 14 12
23. Эстудиантес Ла Плата 11 3 3 5 13 - 16 12
24. Тальерес Кордоба 1:0 11 3 3 5 7 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 11 3 2 6 11 - 14 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 2 6 13 - 17 11
27. Альдосиви 11 2 2 7 7 - 18 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
3. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
5. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Бока Хуниорс 6 4 0 2 12 - 10 12
9. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Тальерес Кордоба 1:0 6 3 0 3 4 - 5 9
13. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
16. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
17. Сан-Лоренсо 6 1 5 0 10 - 9 8
18. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
19. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
20. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Унион Санта-Фе 0:1 6 2 1 3 7 - 9 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 5 1 3 1 4 - 4 6
25. Велес Сарсфилд 1:0 5 1 2 2 5 - 5 5
26. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0:1 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Уракан 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
6. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
13. Велес Сарсфилд 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
21. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 4 - 7 4
24. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
25. Тальерес Кордоба 1:0 5 0 3 2 3 - 5 3
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Эстудиантес Ла Плата 5 1 0 4 5 - 9 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Gonzalo Paz получил желтую карточку от судьи
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