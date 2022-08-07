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Бразилия: Серия A

2022
Сан-Паулу
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
7' Гол
Лазаро
24' Желтая карточка
Hugo Nogueira
36' Желтая карточка
Pablo Maia
50' Желтая карточка
Диего Рибас
59' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
0:2
90' Гол
Габриэл Барбоза
90'+7
1
Felipe
Alves
13
Рафинья
Марсио
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
6
Рейналдо
Мануэл
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
14
Giuliano
Galoppo
10
Nikao
95
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
20
Дос
Сантос
Адербар
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
32
Видаль
Артуро
31
Marinho
II
13
Лазаро
19
Эвертон
Соарес
Сан-Паулу
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Фламенго

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
2:1
К
3:0
К
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
ТМК
0:1
БСА
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 10 (1) 0.48
Лусиано Невес 7 (2) 0.33
Patrick I 4 0.19
Nikao 3 0.14
Rodrigo Nestor 2 0.1
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.05
Eder1 1 0.05
Welington 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Igor Gomes 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 6 0.29
Габриэл Барбоза 6 0.29
Лазаро 3 0.14
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.1
Перейра Андреас 2 0.1
Marinho II 2 0.1
Виллиан Арао 2 0.1
Энрике Бруно 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Viktor Hugo 1 0.05
Видаль Артуро 1 (1) 0.05
Исла Маурисио 1 0.05
Диего Рибас 1 0.05
Энрике Густаво 1 0.05
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 7 0
Лусиано Невес 6 0
Igor Gomes 4 1
Рафинья Марсио 4 0
Alisson II 4 0
Невес Габриэль 4 0
Кальери Хонатан 3 0
Patrick I 3 0
Leo XV 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Pablo Maia 3 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Миранда Жоао 1 0
Nikao 1 0
Welington 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Felipe Alves 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Hugo Nogueira 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
18%
4
20%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90

Забито

28
33
17 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
4
14%
6
18%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
9
32%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
2
7%
6
18%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
4
15%
2
11%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
30%
30%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2
Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 6 2 33 - 14 42
2. Коринтианс 21 11 6 4 26 - 20 39
3. Фламенго 21 11 3 7 32 - 19 36
4. Флуминенсе 20 10 5 5 31 - 22 35
5. Атлетико Паранаэнсе 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Интернасьонал Порту Алегре 20 8 9 3 30 - 20 33
7. Атлетико Минейро 20 8 8 4 27 - 23 32
8. Ред Булл Брагантино 21 8 6 7 32 - 25 30
9. Америка Минейро 21 8 3 10 17 - 23 27
10. Сантос 20 6 9 5 24 - 18 27
11. Сан-Паулу 21 5 11 5 28 - 27 26
12. Ботафого Рибейрао 21 7 4 10 20 - 26 25
13. Гойяс 20 6 7 7 22 - 25 25
14. Сеара 21 5 10 6 22 - 22 25
15. Аваи 21 6 4 11 22 - 34 22
16. Коритиба Парана 20 6 4 10 22 - 31 22
17. Атлетико Гойяненсе 21 5 5 11 21 - 33 20
18. Куяба 20 5 5 10 14 - 21 20
19. Форталеза 20 4 6 10 16 - 23 18
20. Жувентуде 21 3 7 11 16 - 34 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 7 3 0 14 - 3 24
2. Фламенго 10 7 1 2 20 - 5 22
3. Атлетико Паранаэнсе 10 6 3 1 16 - 8 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
5. Ред Булл Брагантино 11 6 2 3 18 - 9 20
6. Коритиба Парана 10 6 2 2 14 - 9 20
7. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
8. Интернасьонал Порту Алегре 10 5 4 1 20 - 11 19
9. Сантос 11 5 4 2 18 - 10 19
10. Атлетико Минейро 10 5 3 2 16 - 10 18
11. Аваи 11 5 3 3 17 - 15 18
12. Америка Минейро 10 5 2 3 12 - 10 17
13. Гойяс 10 4 4 2 13 - 11 16
14. Сан-Паулу 10 4 4 2 17 - 13 16
15. Атлетико Гойяненсе 11 4 2 5 12 - 11 14
16. Ботафого Рибейрао 10 3 2 5 10 - 11 11
17. Куяба 10 2 5 3 7 - 7 11
18. Сеара 10 2 5 3 11 - 12 11
19. Жувентуде 11 2 3 6 8 - 15 9
20. Форталеза 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 4 0 14 - 5 22
2. Флуминенсе 10 4 4 2 13 - 11 16
3. Коринтианс 11 4 3 4 12 - 17 15
4. Ботафого Рибейрао 11 4 2 5 10 - 15 14
5. Фламенго 11 4 2 5 12 - 14 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Сеара 11 3 5 3 11 - 10 14
8. Атлетико Минейро 10 3 5 2 11 - 13 14
9. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
10. Америка Минейро 11 3 1 7 5 - 13 10
11. Ред Булл Брагантино 10 2 4 4 14 - 16 10
12. Сан-Паулу 11 1 7 3 11 - 14 10
13. Форталеза 10 3 0 7 12 - 17 9
14. Куяба 10 3 0 7 7 - 14 9
15. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сантос 9 1 5 3 6 - 8 8
17. Жувентуде 10 1 4 5 8 - 19 7
18. Атлетико Гойяненсе 10 1 3 6 9 - 22 6
19. Аваи 10 1 1 8 5 - 19 4
20. Коритиба Парана 10 0 2 8 8 - 22 2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Уго Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Лазаро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Сан-Паулу 0:2 Фламенго онлайн

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