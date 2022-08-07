0'
0:1
7' ГолЛазаро
24' Желтая карточкаHugo Nogueira
36' Желтая карточкаPablo Maia
50' Желтая карточкаДиего Рибас
59' Желтая карточкаGiuliano Galoppo
0:2
90' ГолГабриэл Барбоза
90'+7
Ход матча
7'
0:1
24'
36'
50'
59'
76'
90'
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
26
Igor
Gomes
29
Pablo
Maia
10
Nikao
88
Patrick
I
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
10
Диего
Рибас
31
Marinho
II
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoНападающий
- Нападающий
-
88 Patrick IНападающий
- Запасные игроки
-
34 WelingtonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Морейра ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Eder1
-
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
-
13 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Jorge
История личных встреч
Сан-Паулу
Фламенго
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|10 (1)
|0.48
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.33
|Patrick I
|4
|0.19
|Nikao
|3
|0.14
|Rodrigo Nestor
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.05
|Eder1
|1
|0.05
|Welington
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|6
|0.29
|Габриэл Барбоза
|6
|0.29
|Лазаро
|3
|0.14
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Перейра Андреас
|2
|0.1
|Marinho II
|2
|0.1
|Виллиан Арао
|2
|0.1
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.05
|Исла Маурисио
|1
|0.05
|Диего Рибас
|1
|0.05
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Лусиано Невес
|6
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Рафинья Марсио
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Patrick I
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Pablo Maia
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Hugo Nogueira
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
18%
4
20%
1-15
1
9%
6
30%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
6
43%
0
0%
61-75
1
7%
2
40%
76-90
Забито
28
33
17 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
4
14%
6
18%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
9
32%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
5
18%
4
12%
61-75
2
7%
6
18%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 13
4
15%
2
11%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
8
30%
30%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2
Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|6
|2
|33 - 14
|42
|2.
|Коринтианс
|21
|11
|6
|4
|26 - 20
|39
|3.
|Фламенго
|21
|11
|3
|7
|32 - 19
|36
|4.
|Флуминенсе
|20
|10
|5
|5
|31 - 22
|35
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|8
|9
|3
|30 - 20
|33
|7.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|8
|4
|27 - 23
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|21
|8
|6
|7
|32 - 25
|30
|9.
|Америка Минейро
|21
|8
|3
|10
|17 - 23
|27
|10.
|Сантос
|20
|6
|9
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Сан-Паулу
|21
|5
|11
|5
|28 - 27
|26
|12.
|Ботафого Рибейрао
|21
|7
|4
|10
|20 - 26
|25
|13.
|Гойяс
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|14.
|Сеара
|21
|5
|10
|6
|22 - 22
|25
|15.
|Аваи
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|16.
|Коритиба Парана
|20
|6
|4
|10
|22 - 31
|22
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|5
|11
|21 - 33
|20
|18.
|Куяба
|20
|5
|5
|10
|14 - 21
|20
|19.
|Форталеза
|20
|4
|6
|10
|16 - 23
|18
|20.
|Жувентуде
|21
|3
|7
|11
|16 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|7
|3
|0
|14 - 3
|24
|2.
|Фламенго
|10
|7
|1
|2
|20 - 5
|22
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|5.
|Ред Булл Брагантино
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|6.
|Коритиба Парана
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|7.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|5
|4
|1
|20 - 11
|19
|9.
|Сантос
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|10.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|11.
|Аваи
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|12.
|Америка Минейро
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|13.
|Гойяс
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|14.
|Сан-Паулу
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|4
|2
|5
|12 - 11
|14
|16.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|17.
|Куяба
|10
|2
|5
|3
|7 - 7
|11
|18.
|Сеара
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|4
|0
|14 - 5
|22
|2.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|3.
|Коринтианс
|11
|4
|3
|4
|12 - 17
|15
|4.
|Ботафого Рибейрао
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|5.
|Фламенго
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|Атлетико Минейро
|10
|3
|5
|2
|11 - 13
|14
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|10.
|Америка Минейро
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|2
|4
|4
|14 - 16
|10
|12.
|Сан-Паулу
|11
|1
|7
|3
|11 - 14
|10
|13.
|Форталеза
|10
|3
|0
|7
|12 - 17
|9
|14.
|Куяба
|10
|3
|0
|7
|7 - 14
|9
|15.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
|19.
|Аваи
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|20.
|Коритиба Парана
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
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