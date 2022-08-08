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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
56' Гол
Renzo Lopez
60' Желтая карточка
Jesus Soraire
69' Желтая карточка
Рамирес Иван
69' Желтая карточка
Ригамонти Сесар
90'+5
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
7
Мартинес
Алекс
27
Nicolas
Linares
8
Jesus
Soraire
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
22
Унсаин
Луис
6
Nazareno
Colombo
29
Nicolas
Zalazar
25
Кардона
Томас
14
Nicolas
Tripicchio
17
Gabriel
Alanis
8
Julian
Alejo
Lopez
5
Facundo
Gutierrez
9
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
32
Agustin
Fontana
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Дефенса и Хустисия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
КДМЗ2
2:3
КДМЗ2
2:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.25
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.17
Риано Клаудио 2 0.17
Jesus Soraire 2 0.17
Мартинес Алекс 2 (2) 0.17
Christian Torres 1 0.08
Deian Veron 1 0.08
Jose Amado 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.17
Manuel Duarte 2 0.17
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Пиццини Франсиско 1 0.08
Lucas Albertengo 1 0.08
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Tomas Galvan 1 0.08
Adonis Frias 1 (1) 0.08
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 4 0
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Nicolas Linares 2 0
Риано Клаудио 1 0
Hernan Lopez 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
24%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 12 7 4 1 13 - 6 25
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
4. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
5. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
6. Уракан 12 5 5 2 12 - 9 20
7. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
8. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
10. Годой Крус 12 5 3 4 13 - 11 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
15. Арсенал Саранди 12 3 7 2 14 - 14 16
16. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
17. Дефенса и Хустисия 12 3 5 4 11 - 13 14
18. Колон 12 3 5 4 10 - 12 14
19. Сентраль Кордоба Росарио 12 4 2 6 14 - 17 14
20. Росарио Сентраль 11 4 2 5 7 - 10 14
21. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
22. Тигре 11 3 4 4 17 - 17 13
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 12 2 2 8 7 - 19 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
2. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Атлетико Тукуман 6 4 2 0 9 - 3 14
5. Годой Крус 5 4 1 0 8 - 3 13
6. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
10. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
11. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
12. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
13. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
15. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
16. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
17. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
18. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
19. Колон 6 2 2 2 6 - 8 8
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
7. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
10. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Арсенал Саранди 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Росарио Сентраль 5 1 1 3 4 - 6 4
20. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
21. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
23. Альдосиви 6 1 1 4 5 - 12 4
24. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
25. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 15'
    Габриэль Аланис уходит с поля. Мануэль Дуарте выходит вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
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