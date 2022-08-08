1:0
Конец матча
0'
1:0
56' ГолRenzo Lopez
60' Желтая карточкаJesus Soraire
69' Желтая карточкаРамирес Иван
69' Желтая карточкаРигамонти Сесар
90'+5
Ход матча
56'
1:0
60'
69'
69'
12
Jonathan
Bay
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Deian Veron
-
36 Jose Amado
-
-
-
Главный тренер: Adrian Adrover
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Дефенса и Хустисия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.25
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.17
|Риано Клаудио
|2
|0.17
|Jesus Soraire
|2
|0.17
|Мартинес Алекс
|2 (2)
|0.17
|Christian Torres
|1
|0.08
|Deian Veron
|1
|0.08
|Jose Amado
|1
|0.08
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.17
|Manuel Duarte
|2
|0.17
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|1
|0.08
|Lucas Albertengo
|1
|0.08
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Tomas Galvan
|1
|0.08
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.08
|Gaston Togni
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|4
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|4
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Adonis Frias
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
5
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
24%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0
Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|12
|7
|4
|1
|13 - 6
|25
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|4.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|6.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|8.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|15.
|Арсенал Саранди
|12
|3
|7
|2
|14 - 14
|16
|16.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|17.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|18.
|Колон
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|20.
|Росарио Сентраль
|11
|4
|2
|5
|7 - 10
|14
|21.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|22.
|Тигре
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|12
|2
|2
|8
|7 - 19
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|5.
|Годой Крус
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|6.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|15.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|17.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|19.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|23.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес