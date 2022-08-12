1:0
Конец матча
0'
1:0
54' ГолRenzo Tesuri
70' Желтая карточкаFabio Pereyra
79' Желтая карточкаКалински Энсо
80' Желтая карточкаGuillermo Acosta
90' Желтая карточкаMateo Agustin Coronel
90'+6
Ход матча
54'
1:0
70'
79'
80'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Jose Amado
-
11 Deian Veron
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.31
|Augusto Lotti
|2
|0.15
|Ramiro Ruiz
|2
|0.15
|Renzo Tesuri
|2
|0.15
|Cristian Menendez
|1
|0.08
|Matias Orihuela
|1
|0.08
|Manuel Capasso
|1
|0.08
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.23
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.15
|Риано Клаудио
|2
|0.15
|Jesus Soraire
|2
|0.15
|Мартинес Алекс
|2 (2)
|0.15
|Christian Torres
|1
|0.08
|Deian Veron
|1
|0.08
|Jose Amado
|1
|0.08
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|6
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Martin Garay
|3
|0
|Joaquin Pereyra1
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
50%
2
11%
31-45
1
17%
6
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|4.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|5.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|7.
|Уракан
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|8.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|9.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|13.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|16.
|Тигре
|12
|4
|4
|4
|20 - 18
|16
|17.
|Банфилд
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|18.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|20.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|16.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|17.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|18.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|19.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|22.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|7.
|Банфилд
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес