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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
1:0
54' Гол
Renzo Tesuri
70' Желтая карточка
Fabio Pereyra
79' Желтая карточка
Калински Энсо
80' Желтая карточка
Guillermo Acosta
90' Желтая карточка
Mateo Agustin Coronel
90'+6
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
27
Nicolas
Thaller
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
9
Augusto
Lotti
18
Ramiro
Ruiz
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
7
Мартинес
Алекс
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
31
Renzo
Lopez
9
Риано
Клаудио
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
1:2
С
1:0
ПБ
3:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.31
Augusto Lotti 2 0.15
Ramiro Ruiz 2 0.15
Renzo Tesuri 2 0.15
Cristian Menendez 1 0.08
Matias Orihuela 1 0.08
Manuel Capasso 1 0.08
Maestro Puch Ignacio 1 0.08
Joaquin Pereyra1 0 0
Bruno Felix Bianchi 0 0
Gabriel Risso 0 0
Баланта Андрес 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.23
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.15
Риано Клаудио 2 0.15
Jesus Soraire 2 0.15
Мартинес Алекс 2 (2) 0.15
Christian Torres 1 0.08
Deian Veron 1 0.08
Jose Amado 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 6 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Martin Garay 3 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Баланта Андрес 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 4 0
Jesus Soraire 4 0
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Nicolas Linares 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Риано Клаудио 1 0
Hernan Lopez 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
50%
2
11%
31-45
1
17%
6
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
4. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
5. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
6. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
7. Уракан 12 5 5 2 12 - 9 20
8. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
9. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Атлетико Платенсе 12 4 6 2 12 - 10 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
13. Сармиенто 12 5 2 5 13 - 13 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
16. Тигре 12 4 4 4 20 - 18 16
17. Банфилд 12 3 6 3 12 - 10 15
18. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
19. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
20. Дефенса и Хустисия 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
22. Росарио Сентраль 12 4 2 6 8 - 13 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
5. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
10. Атлетико Платенсе 6 2 4 0 6 - 3 10
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
13. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
14. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
17. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
18. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
19. Уракан 5 2 2 1 5 - 3 8
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
22. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
7. Банфилд 5 2 2 1 4 - 1 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
9. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
21. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Сармиенто 6 1 1 4 3 - 7 4
25. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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