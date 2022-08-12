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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:1
Перерыв
Банфилд
0'
0:1
2' Гол
Pablo Maximiliano Cuadra
41' Желтая карточка
Гисси Дилан

Ход матча

2'
0:1
Pablo Maximiliano Cuadra
(Alejandro Cabrera)
41'
 
Гисси Дилан
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Банфилд
2.75
2.90
3.15
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
18
Federico
Gino
5
Carlos
Villalba
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
23
Alexis
Sabella
92
Бенитес
Хорхе
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
26
Gregorio
Tanco
13
Гисси
Дилан
29
Luciano
Andres
Abecasis
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
11
Урси
Агустин
10
Датоло
Хесус
27
Pablo
Maximiliano
Cuadra
18
Ramiro
Enrique
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Банфилд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:4
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.15
Vicente Taborda 2 0.15
Nicolas Morgantini 1 0.08
Alexis Sabella 1 0.08
Mauro Bogado 1 0.08
Ivan Gomez 1 0.08
Horacio Tijanovich 1 0.08
Ayrton Costa 1 0.08
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.08
Сарате Мауро 1 (1) 0.08
Rodrigo Contreras 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.38
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.23
Датоло Хесус 1 0.08
Матиас Гонсалез 1 0.08
Alejandro Cabrera 1 0.08
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.08
Emanuel Coronel 1 0.08
Урси Агустин 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Rodrigo Contreras 3 0
Federico Gino 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Сарате Мауро 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 4 0
Alejandro Cabrera 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Luciano Andres Abecasis 3 0
Гисси Дилан 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
4
44%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 2:1 13 6 5 2 14 - 10 23
4. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
5. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
6. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
7. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
8. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
9. Патронато Парана 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Банфилд 1:0 13 4 6 3 13 - 10 18
11. Атлетико Платенсе 0:1 13 4 6 3 12 - 11 18
12. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
13. Сармиенто 1:2 13 5 2 6 14 - 15 17
14. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
15. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
16. Сан-Лоренсо 12 3 8 1 15 - 12 17
17. Тигре 12 4 4 4 20 - 18 16
18. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
19. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
20. Дефенса и Хустисия 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
22. Росарио Сентраль 12 4 2 6 8 - 13 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
5. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Патронато Парана 6 4 1 1 9 - 3 13
7. Сармиенто 1:2 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
10. Уракан 2:1 6 3 2 1 7 - 4 11
11. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
12. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
13. Атлетико Платенсе 0:1 7 2 4 1 6 - 4 10
14. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
15. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
16. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
17. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
18. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
19. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
22. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
23. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
24. Банфилд 1:0 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 2:1 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Банфилд 1:0 6 3 2 1 5 - 1 11
3. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
5. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
8. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
9. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 5 - 3 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 0:1 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Сармиенто 1:2 7 1 1 5 4 - 9 4
20. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
21. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
22. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
25. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гисси Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Пабло Максимилиано Куадра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Банфилд
2.75
2.90
3.15
Все Коэффициенты
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