3:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолPablo Maximiliano Cuadra
41' Желтая карточкаГисси Дилан
45' Красная карточкаHaibrany Ruiz Diaz
56' Желтая карточкаEmanuel Coronel
1:1
58' ПенальтиСарате Мауро
2:1
65' ГолБенитес Хорхе
70' Желтая карточкаGregorio Tanco
81' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
90' Желтая карточкаRodrigo Contreras
90' Желтая карточкаHoracio Tijanovich
3:1
90' ГолRodrigo Contreras
90'+6
Ход матча
41'
56'
58'
1:1
65'
2:1
70'
90'
10
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Банфилд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.15
|Vicente Taborda
|2
|0.15
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.15
|Rodrigo Contreras
|1
|0.08
|Nicolas Morgantini
|1
|0.08
|Alexis Sabella
|1
|0.08
|Mauro Bogado
|1
|0.08
|Бенитес Хорхе
|1
|0.08
|Ivan Gomez
|1
|0.08
|Horacio Tijanovich
|1
|0.08
|Ayrton Costa
|1
|0.08
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.08
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.38
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.23
|Датоло Хесус
|1
|0.08
|Матиас Гонсалез
|1
|0.08
|Alejandro Cabrera
|1
|0.08
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.08
|Emanuel Coronel
|1
|0.08
|Урси Агустин
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Carlos Villalba
|4
|0
|Federico Gino
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|1
|Сарате Мауро
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Доминго Николас
|4
|0
|Alejandro Cabrera
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Гисси Дилан
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
16
14
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
21%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
3
30%
4
33%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Банфилд
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|6.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Патронато Парана
|1:1
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|11.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|13
|3
|9
|1
|16 - 13
|18
|12.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|16.
|Тигре
|12
|4
|4
|4
|20 - 18
|16
|17.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|18.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|20.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Патронато Парана
|1:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|7.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|18.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|19.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес