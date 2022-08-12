0'
1:0
5' ГолКристальдо Франко
1:1
27' ПенальтиJonathan Torres
2:1
38' Гол в свои воротаSebastian Meza
45' Желтая карточкаМартинес Фернардо
Ход матча
5'
27'
1:1
38'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
-
28 Joaquin Gho
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Уракан
Сармиенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|6 (2)
|0.46
|Гарре Бенжамин
|3
|0.23
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.15
|Jonathan Galvan
|1
|0.08
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
|Rodrigo Cabral
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|4
|0.31
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.23
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.15
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|1
|0.08
|Franco Quinteros
|1
|0.08
|Federico Andueza
|1
|0.08
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|5
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Lucas Merolla
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Federico Rasmussen
|3
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Кастро Лукас
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0
Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|2:1
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|5.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|6.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|8.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|9.
|Патронато Парана
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|10.
|Банфилд
|1:0
|13
|4
|6
|3
|13 - 10
|18
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|13
|4
|6
|3
|12 - 11
|18
|12.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Сармиенто
|1:2
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|15.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|17.
|Тигре
|12
|4
|4
|4
|20 - 18
|16
|18.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|20.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Патронато Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|7.
|Сармиенто
|1:2
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|10.
|Уракан
|2:1
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|12.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|16.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|17.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|18.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|19.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|22.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|24.
|Банфилд
|1:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Банфилд
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 1
|11
|3.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Сармиенто
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес