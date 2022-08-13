0'
1:0
5' ГолКристальдо Франко
1:1
27' ПенальтиJonathan Torres
2:1
38' Гол в свои воротаSebastian Meza
45' Желтая карточкаМартинес Фернардо
47' Желтая карточкаКастро Лукас
50' Желтая карточкаFederico Rasmussen
50' Желтая карточкаLucas Merolla
3:1
54' ГолГарре Бенжамин
4:1
61' ГолКристальдо Франко
68' Желтая карточкаGuido Mainero
86' Желтая карточкаLuis Yamil Garnier
90'+3
Ход матча
5'
27'
1:1
38'
2:1
47'
50'
54'
3:1
61'
68'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
-
28 Joaquin Gho
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Уракан
Сармиенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|7 (2)
|0.54
|Гарре Бенжамин
|4
|0.31
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.15
|Jonathan Galvan
|1
|0.08
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|4
|0.31
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.23
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.15
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|1
|0.08
|Franco Quinteros
|1
|0.08
|Federico Andueza
|1
|0.08
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|5
|0
|Lucas Merolla
|4
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|4
|1
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Кастро Лукас
|5
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0
Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|6.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|9.
|Патронато Парана
|1:1
|13
|5
|4
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|11.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|13
|3
|9
|1
|16 - 13
|18
|12.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|16.
|Тигре
|12
|4
|4
|4
|20 - 18
|16
|17.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|18.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|20.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|21.
|Барракас Централь
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|22.
|Росарио Сентраль
|12
|4
|2
|6
|8 - 13
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Патронато Парана
|1:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|7.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|3 - 4
|10
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|18.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|19.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Барракас Централь
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Патронато Парана
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Тигре
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес