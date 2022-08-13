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Аргентина: Лига професьональ

2022
Уракан
4:1
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
5' Гол
Кристальдо Франко
1:1
27' Пенальти
Jonathan Torres
2:1
38' Гол в свои ворота
Sebastian Meza
45' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
47' Желтая карточка
Кастро Лукас
50' Желтая карточка
Federico Rasmussen
50' Желтая карточка
Lucas Merolla
3:1
54' Гол
Гарре Бенжамин
4:1
61' Гол
Кристальдо Франко
68' Желтая карточка
Guido Mainero
86' Желтая карточка
Luis Yamil Garnier
90'+3
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
22
Гарре
Бенжамин
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
52
Emiliano
Mendez
8
Guido
Mainero
5
Мартинес
Фернардо
19
Кастро
Лукас
26
Yair
Arismendi
9
Jonathan
Torres
Уракан
4-2-3-1
Сармиенто
4-1-4-1

История личных встреч

Уракан
Сармиенто

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:0
П
0:0
П
3:0
ПБ
2:2
ПБ
0:0
ПБ
3:1
ПБ
1:0
ПБ
1:0
ПБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 7 (2) 0.54
Гарре Бенжамин 4 0.31
Matias Coccaro 2 (1) 0.15
Jonathan Galvan 1 0.08
Rodrigo Cabral 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Сото Гильермо 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 4 0.31
Jonathan Torres 3 (2) 0.23
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.15
Guido Mainero 1 0.08
Sergio Quiroga 1 0.08
Franco Quinteros 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 5 0
Lucas Merolla 4 0
Cesar Ibanez 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Matias Coccaro 3 0
Кристальдо Франко 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Santiago Hezze 2 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Federico Fattori 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Walter Perez 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Juan Gauto 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 4 1
Emiliano Mendez 5 0
Кастро Лукас 5 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Guido Mainero 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Yair Arismendi 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
18%
2
12%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0
Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Сармиенто
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
5. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
6. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
7. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
8. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
9. Патронато Парана 1:1 13 5 4 4 17 - 14 19
10. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
11. Сан-Лоренсо 1:1 13 3 9 1 16 - 13 18
12. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
16. Тигре 12 4 4 4 20 - 18 16
17. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
18. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
19. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
20. Дефенса и Хустисия 12 3 5 4 11 - 13 14
21. Барракас Централь 12 3 5 4 13 - 16 14
22. Росарио Сентраль 12 4 2 6 8 - 13 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
5. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Патронато Парана 1:1 7 4 2 1 10 - 4 14
7. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
10. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
11. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
12. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
13. Росарио Сентраль 6 3 1 2 3 - 4 10
14. Дефенса и Хустисия 6 2 4 0 7 - 5 10
15. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
16. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
17. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
18. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
19. Сан-Лоренсо 1:1 7 1 6 0 10 - 9 9
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 1:1 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 5 1 3 1 5 - 5 6
14. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Патронато Парана 1:1 6 1 2 3 7 - 10 5
17. Тигре 6 1 2 3 10 - 13 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
21. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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