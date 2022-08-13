0:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаРиос Андрес
70' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
77' Желтая карточкаКабрера Виктор
80' Желтая карточкаNazareno Colombo
90'+7
Ход матча
64'
77'
80'
22
Унсаин
Луис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
-
18 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Тигре
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.15
|Manuel Duarte
|2
|0.15
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|1
|0.08
|Lucas Albertengo
|1
|0.08
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.08
|Raul Loaiza
|1
|0.08
|Tomas Galvan
|1
|0.08
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.08
|Gaston Togni
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|9 (3)
|0.69
|Колидио Факундо
|3
|0.23
|Кабрера Виктор
|2
|0.15
|Diego Sosa
|1
|0.08
|Ijiel Protti
|1
|0.08
|Кастро Алексис
|1
|0.08
|Меносси Лукас
|1
|0.08
|Lucas Blondel
|1
|0.08
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Риос Андрес
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Adonis Frias
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|2
|2
|Кабрера Виктор
|5
|0
|Ijiel Protti
|3
|0
|Lucas Blondel
|3
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
4
36%
4
20%
61-75
1
9%
3
15%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2
Тигре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0
Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|6.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|16.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|22.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|17.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес