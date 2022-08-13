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Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Тигре
0'
64' Желтая карточка
Риос Андрес
70' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
77' Желтая карточка
Кабрера Виктор
80' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90'+7
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
33
Tomas
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabricio
Dominguez
11
Gaston
Togni
34
Manuel
Duarte
18
Риос
Андрес
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
9
Ijiel
Protti
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
11
Колидио
Факундо
Дефенса и Хустисия
4-4-2
Тигре
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Тигре

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:0
П
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
0:0
П
2:1
КА
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.15
Manuel Duarte 2 0.15
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Пиццини Франсиско 1 0.08
Lucas Albertengo 1 0.08
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.08
Raul Loaiza 1 0.08
Tomas Galvan 1 0.08
Adonis Frias 1 (1) 0.08
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 9 (3) 0.69
Колидио Факундо 3 0.23
Кабрера Виктор 2 0.15
Diego Sosa 1 0.08
Ijiel Protti 1 0.08
Кастро Алексис 1 0.08
Меносси Лукас 1 0.08
Lucas Blondel 1 0.08
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 1
Кардона Томас 4 0
Nazareno Colombo 3 0
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Риос Андрес 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 2 2
Кабрера Виктор 5 0
Ijiel Protti 3 0
Lucas Blondel 3 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
18%
4
20%
46-60
4
36%
4
20%
61-75
1
9%
3
15%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2
Тигре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Тигре - Депортиво Мадрин 3:3 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0
Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
5. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
6. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
7. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
9. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
10. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
16. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
17. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
22. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
6. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
15. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
16. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
17. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
18. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
19. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
24. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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