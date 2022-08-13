3:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаBrian Calderara
1:0
17' ГолFranco Farias
1:1
20' ГолCristian Colman
27' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
41' Красная карточкаMateo Tanlongo
56' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
2:1
69' ГолAlejo Veliz
81' Желтая карточкаAlan Marinelli
3:1
87' ГолGino Infantino
90'+6
Ход матча
14'
17'
1:0
20'
41'
56'
69'
2:1
81'
87'
3:1
45
Kevin
Ortiz
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Полузащитник
-
-
-
24 Alejo Veliz
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Росарио Сентраль
Барракас Централь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.23
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.23
|Gino Infantino
|2
|0.15
|Christian Baez
|1
|0.08
|Franco Farias
|1
|0.08
|Facundo Buonanotte
|1
|0.08
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.23
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.23
|Ivan Tapia
|2 (1)
|0.15
|Cristian Colman
|2
|0.15
|Facundo Mater
|1
|0.08
|Ринкон Себастьян
|1
|0.08
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.08
|Моуче Пабло
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Alejo Veliz
|3
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|5
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
31%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|5.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|6.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|7.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Ривер Плейт
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|5
|3
|10 - 9
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|16.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|22.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|3
|2
|7
|11 - 15
|11
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|15.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|17.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|20.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|21.
|Ривер Плейт
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|23.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|26.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|27.
|Ланус
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|18.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|4
|20.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|21.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес