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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
3:1
Конец матча
Барракас Централь
0'
14' Желтая карточка
Brian Calderara
1:0
17' Гол
Franco Farias
1:1
20' Гол
Cristian Colman
27' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
41' Красная карточка
Mateo Tanlongo
56' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
2:1
69' Гол
Alejo Veliz
81' Желтая карточка
Alan Marinelli
3:1
87' Гол
Gino Infantino
90'+6
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
16
Mateo
Tanlongo
40
Facundo
Buonanotte
45
Kevin
Ortiz
39
Fabricio
Oviedo
25
Juan
Cruz
Cerrudo
34
Franco
Farias
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
17
Моуче
Пабло
33
Facundo
Mater
18
Jonathan
Blanco
11
Neri
Ricardo
Bandiera
10
Ivan
Tapia
35
Cristian
Colman
Росарио Сентраль
4-1-4-1
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Барракас Централь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.23
Gaspar Servio 3 (3) 0.23
Gino Infantino 2 0.15
Christian Baez 1 0.08
Franco Farias 1 0.08
Facundo Buonanotte 1 0.08
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.23
Bruno Christian Sepulveda 3 0.23
Ivan Tapia 2 (1) 0.15
Cristian Colman 2 0.15
Facundo Mater 1 0.08
Ринкон Себастьян 1 0.08
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.08
Моуче Пабло 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 4 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Alejo Veliz 3 0
Alan Marinelli 2 0
Gino Infantino 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 5 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Gonzalo Paz 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Nicolas Ferreyra 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
3
38%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
20%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
5. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
6. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
7. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
8. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
9. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
10. Ривер Плейт 12 5 3 4 17 - 12 18
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 5 3 10 - 9 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
16. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
17. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
22. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
25. Индепендьенте Авельянеда 12 3 2 7 11 - 15 11
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
6. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
15. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
16. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
17. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
18. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
19. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
21. Ривер Плейт 5 2 1 2 4 - 5 7
22. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
23. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
24. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
25. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
26. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
27. Ланус 5 1 2 2 6 - 7 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
18. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
19. Индепендьенте Авельянеда 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
21. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
24. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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