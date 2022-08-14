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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ланус
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
13' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
13' Желтая карточка
Паскини Николас
1:0
20' Гол
Жозе Густаво Санд
29' Желтая карточка
Жозе Густаво Санд
54' Желтая карточка
Sergio Barreto
57' Желтая карточка
Fernando Monetti
1:1
83' Гол
Бенегас Леандро
90' Желтая карточка
Braian Aguirre
90'+6
1
Fernando
Monetti
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
5
Tomas
Belmonte
2
Jonathan
Cabral
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
21
Паскини
Николас
34
Facundo
Perez
9
Жозе
Густаво
Санд
20
Franco
Troyansky
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
10
Alan
Sonora
27
Tomas
Pozzo
18
Бенегас
Леандро
9
Leandro
Miguel
Fernandez
Ланус
5-3-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Индепендьенте Авельянеда

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

26 матчей

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:1
КС
1:3
КС
0:0
К
0:2
С
2:2
С
1:0
С
0:1
П
1:1
КС
1:0
КС
0:2
П
1:1
КА
0:2
П
4:1
П
0:0
П
0:2
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
5:1
ПА
0:2
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.23
Braian Aguirre 2 0.15
Жозе Густаво Санд 2 (1) 0.15
Victor Malcorra 1 0.08
Lucas Varaldo 1 0.08
Franco Ortellado 1 0.08
Mateo Sanabria 1 0.08
Tomas Belmonte 0 0
Franco Troyansky 0 0
Franco Orozco 0 0
Samuel Careaga 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 5 0.38
Leandro Miguel Fernandez 2 (1) 0.15
Lucas Daniel Romero 2 0.15
Damian Batallini 1 0.08
Виго Алекс 1 0.08
Lucas Rodriguez I 1 0.08
Инсаурральде Хуан 0 0
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Aguirre 5 0
Весприни Матиас 3 1
Julian Aude 1 2
Maximiliano Gonzalez 2 1
Акоста Лаутаро 3 0
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Жозе Густаво Санд 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Брагьери Диего 1 0
Fernando Monetti 1 0
Паскини Николас 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Luciano Boggio 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0
Samuel Careaga 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez I 6 0
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Sergio Barreto 5 0
Виго Алекс 4 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
3
19%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Ривер Плейт 2:0 13 6 3 4 19 - 12 21
5. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
6. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
7. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
8. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
9. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
10. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 13 4 5 4 10 - 11 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
22. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
6. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Ривер Плейт 2:0 6 3 1 2 6 - 5 10
15. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
16. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
17. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
18. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
19. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
20. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
26. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
27. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 2:0 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 7 3 1 3 6 - 7 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
25. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Жозе Густаво Санд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Жозе Густаво Санд бьет в цель!
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