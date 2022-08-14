1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
13' Желтая карточкаПаскини Николас
1:0
20' ГолЖозе Густаво Санд
29' Желтая карточкаЖозе Густаво Санд
54' Желтая карточкаSergio Barreto
57' Желтая карточкаFernando Monetti
1:1
83' ГолБенегас Леандро
90' Желтая карточкаBraian Aguirre
90'+6
Ход матча
13'
20'
54'
57'
83'
90'
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Ланус
Индепендьенте Авельянеда
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
26 матчей
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.23
|Braian Aguirre
|2
|0.15
|Жозе Густаво Санд
|2 (1)
|0.15
|Victor Malcorra
|1
|0.08
|Lucas Varaldo
|1
|0.08
|Franco Ortellado
|1
|0.08
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Troyansky
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|5
|0.38
|Leandro Miguel Fernandez
|2 (1)
|0.15
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.15
|Damian Batallini
|1
|0.08
|Виго Алекс
|1
|0.08
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.08
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Aguirre
|5
|0
|Весприни Матиас
|3
|1
|Julian Aude
|1
|2
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Акоста Лаутаро
|3
|0
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Luciano Boggio
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
|Samuel Careaga
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|5
|0
|Sergio Barreto
|5
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
3
19%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сармиенто - Ланус 2:1 Ланус - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2
Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|6.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|8.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|13
|4
|5
|4
|10 - 11
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|22.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Ривер Плейт
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|18.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|24.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес