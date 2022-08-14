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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
2:0
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
27' Желтая карточка
Ramiro Sordo
1:0
30' Гол
Pablo Solari
2:0
33' Гол
Pablo Solari
41' Желтая карточка
Armando Mendez
45' Желтая карточка
Willer Ditta

Ход матча

27'
 
Ramiro Sordo
30'
Pablo Solari
(Палавесино Агустин)
1:0
33'
Pablo Solari
(Палавесино Агустин)
2:0
41'
 
Armando Mendez
45'
 
Martin Luciano
Ваньони Леонель
45'
 
Перес Пабло
Julian Fernandez II
45'
 
Willer Ditta
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.50
4.48
8.00
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
8
Палавесино
Агустин
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
11
Де
ла
Крус
Николас
18
Lucas
Beltrain
17
Lautaro
Morales
4
Willer
Ditta
25
Victor
Velazquez
19
Facundo
Mansilla
Zahir
14
Armando
Mendez
21
Ваньони
Леонель
13
Juan
Sforza
47
Guillermo
Balzi
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
16
Реаско
Джоркаефф
Ривер Плейт
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
3-4-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:4
С
2:3
С
4:2
С
1:3
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
3:3
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.23
Lucas Beltrain 3 0.23
Палавесино Агустин 2 0.15
Ромеро Брайан 2 0.15
Pablo Solari 2 0.15
Парадела Хосе 1 0.08
Борха Мигель 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Суарес Матиас 1 0.08
Пирес Леандро 1 0.08
Маммана Эмануэль 1 0.08
Де ла Крус Николас 1 0.08
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.31
Juan Fernando Garro 2 0.15
Juan Manuel Garcia 1 0.08
Victor Velazquez 1 0.08
Willer Ditta 1 0.08
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Каско Милтон 2 0
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 8 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Juan Sforza 4 0
Armando Mendez 3 0
Ramiro Sordo 3 0
Martin Luciano 3 0
Перес Пабло II 2 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Victor Velazquez 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Guillermo Balzi 1 0
Tomas Jacob 1 0
Marcos Portillo 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

13
4
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
6%
3
33%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 12 7 3 2 13 - 6 24
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Ривер Плейт 2:0 13 6 3 4 19 - 12 21
5. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
6. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
7. Годой Крус 13 6 3 4 15 - 11 21
8. Унион Санта-Фе 11 6 3 2 20 - 17 21
9. Расинг Авельянеда 12 5 5 2 19 - 11 20
10. Аргентинос Хуниорс 12 6 2 4 15 - 12 20
11. Бока Хуниорс 12 6 0 6 18 - 20 18
12. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
13. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
14. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
15. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 13 4 5 4 10 - 11 17
16. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
17. Сармиенто 13 5 2 6 14 - 17 17
18. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
20. Колон 13 3 6 4 11 - 13 15
21. Сентраль Кордоба Росарио 13 4 2 7 14 - 18 14
22. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
23. Эстудиантес Ла Плата 12 3 4 5 13 - 16 13
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 11 3 3 5 8 - 10 12
26. Велес Сарсфилд 12 1 6 5 12 - 16 9
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
6. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 4 14
7. Аргентинос Хуниорс 6 4 1 1 9 - 5 13
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 6 4 1 1 10 - 6 13
11. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
14. Ривер Плейт 2:0 6 3 1 2 6 - 5 10
15. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
16. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
17. Эстудиантес Ла Плата 6 2 3 1 8 - 7 9
18. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
19. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
20. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
21. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
22. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 6 1 4 1 4 - 4 7
24. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
25. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
26. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 0 4 5 - 10 6
27. Велес Сарсфилд 5 1 2 2 5 - 5 5
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 2:0 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
4. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 0:2 7 3 1 3 6 - 7 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Химнасия Ла-Плата 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Колон 6 1 3 2 4 - 4 6
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Годой Крус 7 1 2 4 5 - 8 5
20. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
21. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
25. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
26. Бока Хуниорс 5 1 0 4 4 - 9 3
27. Тальерес Кордоба 5 0 3 2 3 - 5 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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    27'
    Рамиро Сордо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Ривер Плейт
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.50
4.48
8.00
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