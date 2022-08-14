2:0
Перерыв
0'
27' Желтая карточкаRamiro Sordo
1:0
30' ГолPablo Solari
2:0
33' ГолPablo Solari
41' Желтая карточкаArmando Mendez
45' Желтая карточкаWiller Ditta
Ход матча
27'
30'
33'
41'
45'
20
Каско
Милтон
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
27 Cingolani
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.23
|Lucas Beltrain
|3
|0.23
|Палавесино Агустин
|2
|0.15
|Ромеро Брайан
|2
|0.15
|Pablo Solari
|2
|0.15
|Парадела Хосе
|1
|0.08
|Борха Мигель
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Суарес Матиас
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Маммана Эмануэль
|1
|0.08
|Де ла Крус Николас
|1
|0.08
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.31
|Juan Fernando Garro
|2
|0.15
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.08
|Victor Velazquez
|1
|0.08
|Willer Ditta
|1
|0.08
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|8
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Ramiro Sordo
|3
|0
|Martin Luciano
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
|Marcos Portillo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
13
4
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
8%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
6%
3
33%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Ривер Плейт
|2:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|6.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|8.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|13
|4
|5
|4
|10 - 11
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|22.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Ривер Плейт
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|18.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|2:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:2
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|24.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес