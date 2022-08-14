4:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаRamiro Sordo
1:0
30' ГолPablo Solari
2:0
33' ГолPablo Solari
41' Желтая карточкаArmando Mendez
45' Желтая карточкаWiller Ditta
2:1
64' ГолПерес Пабло
67' Желтая карточкаGuillermo Balzi
68' Желтая карточкаПерес Энцо
3:1
72' ГолПинола Хавьер
4:1
80' ГолСуарес Матиас
90'+6
Ход матча
27'
30'
33'
41'
45'
64'
2:1
67'
68'
72'
80'
4:1
20
Каско
Милтон
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
16
Pablo
Solari
10
Кинтеро
Хуан
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
27 Cingolani
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Ривер Плейт
Ньюэллс Олд Бойз
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.23
|Lucas Beltrain
|3
|0.23
|Палавесино Агустин
|2
|0.15
|Суарес Матиас
|2
|0.15
|Ромеро Брайан
|2
|0.15
|Pablo Solari
|2
|0.15
|Парадела Хосе
|1
|0.08
|Борха Мигель
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Маммана Эмануэль
|1
|0.08
|Пинола Хавьер II
|1
|0.08
|Де ла Крус Николас
|1
|0.08
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.31
|Juan Fernando Garro
|2
|0.15
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.08
|Victor Velazquez
|1
|0.08
|Перес Пабло II
|1
|0.08
|Willer Ditta
|1
|0.08
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|8
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Armando Mendez
|3
|0
|Ramiro Sordo
|3
|0
|Martin Luciano
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Guillermo Balzi
|2
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Tomas Jacob
|1
|0
|Marcos Portillo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
3
50%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
13
4
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
8%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
5%
3
30%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
6
29%
2
20%
61-75
6
29%
1
10%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|7
|3
|2
|13 - 6
|24
|3.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|4.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|5.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|6.
|Атлетико Платенсе
|13
|5
|6
|2
|15 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|8.
|Унион Санта-Фе
|11
|6
|3
|2
|20 - 17
|21
|9.
|Расинг Авельянеда
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|18
|12.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|3
|8
|2
|17 - 15
|17
|14.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|17.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|18.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|20.
|Колон
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|22.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|12
|1
|6
|5
|12 - 16
|9
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|11.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|12.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|14.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|15.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|18.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|24.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|25.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Годой Крус
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|21.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|24.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|25.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|26.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес