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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
1:0
Первый тайм: 39'
Колон
0'
17' Желтая карточка
Риано Клаудио
1:0
18' Гол
Риано Клаудио

Ход матча

17'
Риано Клаудио
 
18'
Риано Клаудио
(Jesus Soraire)
1:0
20'
Капроф Хуан
Риано Клаудио
 
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Колон
3.15
3.44
3.25
Все Коэффициенты
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
7
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
17
Ignacio
Chicco
4
Augusto
Schott
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
22
Juan
Alvarez2
29
Leonel
Picco
15
Санчес-Миньо
Хуан
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
12
Абила
Рамон
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Колон
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Колон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:3
КДМЗ2
0:2
КДМЗ2
2:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 3 0.21
Риано Клаудио 3 0.21
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.14
Jesus Soraire 2 0.14
Мартинес Алекс 2 (2) 0.14
Christian Torres 1 0.07
Deian Veron 1 0.07
Jose Amado 1 0.07
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.36
Facundo Farias 2 (2) 0.14
Cristian Bernardi 1 0.07
Tomas Sandoval 1 0.07
Facundo Garces 1 0.07
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.07
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 4 0
Jesus Soraire 4 0
Francisco Gonzalez Metilli 4 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Matias Di Benedetto 2 0
Nicolas Linares 2 0
Fabio Pereyra 2 0
Hernan Lopez 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 3 1
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Leandro Ojeda 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Абила Рамон 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Rafael Delgado 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
22%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
6
33%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3
Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
5. Годой Крус 1:1 14 6 4 4 16 - 12 22
6. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
10. Атлетико Платенсе 13 5 6 2 15 - 11 21
11. Бока Хуниорс 13 6 1 6 18 - 20 19
12. Сармиенто 1:1 14 5 3 6 15 - 18 18
13. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
14. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
15. Сан-Лоренсо 13 3 8 2 17 - 15 17
16. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 14 5 2 7 15 - 18 17
17. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
18. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 0:1 14 3 6 5 11 - 14 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 1:1 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
7. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
8. Сармиенто 1:1 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
12. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
13. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
14. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
15. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
16. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
17. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
18. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
19. Колон 0:1 7 2 3 2 7 - 9 9
20. Сан-Лоренсо 7 1 6 0 10 - 9 9
21. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 7 3 0 4 6 - 10 9
22. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
23. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Атлетико Платенсе 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
12. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Годой Крус 1:1 8 1 3 4 6 - 9 6
16. Колон 0:1 7 1 3 3 4 - 5 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
21. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
24. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
25. Сармиенто 1:1 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Колон
3.15
3.44
3.25
Все Коэффициенты
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