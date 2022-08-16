3:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаРиано Клаудио
1:0
18' ГолРиано Клаудио
2:0
66' ПенальтиМартинес Алекс
3:0
70' ГолHernan Lopez
90'+6
Ход матча
17'
18'
1:0
66'
2:0
70'
3:0
12
Jonathan
Bay
10
Hernan
Lopez
29
Leonel
Picco
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Mario Otazu
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Колон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|3
|0.21
|Риано Клаудио
|3
|0.21
|Мартинес Алекс
|3 (3)
|0.21
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.14
|Jesus Soraire
|2
|0.14
|Hernan Lopez
|1
|0.07
|Christian Torres
|1
|0.07
|Deian Veron
|1
|0.07
|Jose Amado
|1
|0.07
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.36
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.14
|Cristian Bernardi
|1
|0.07
|Tomas Sandoval
|1
|0.07
|Facundo Garces
|1
|0.07
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.07
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|4
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|3
|1
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Leandro Ojeda
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Абила Рамон
|2
|0
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Rafael Delgado
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
17
11
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
22%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
6
33%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3
Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|10.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|16.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|17.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|20.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|21.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|22.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|25.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес