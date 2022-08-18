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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 39'
Росарио Сентраль
0'
12' Желтая карточка
Адвинкула Луис
0:0
12' Не забитый пенальти
Gaspar Servio

Ход матча

12'
Адвинкула Луис
 
12'
0:0
Gaspar Servio
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Росарио Сентраль
2.10
6.40
6.30
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
2
Ронкалья
Факундо
3
Сандез
Агустин
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
33
Alan
Varela
8
Фернандес
Пол
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
5
Francis
Mac
Allister
4
Damian
Alberto
Martinez
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
Бока Хуниорс
4-3-3
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Росарио Сентраль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
П
1:1
К
2:1
П
3:1
КА
0:2
П
2:1
КС
3:0
КС
1:1
П
2:1
П
1:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПАК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.21
Себальос Эсекиэль 3 0.21
Рохо Маркос 3 (1) 0.21
Ромеро Оскар 2 0.14
Фернандес Пол 2 0.14
Бенедетто Дарио 2 0.14
Сандез Агустин 1 0.07
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.07
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0
Васкес Луис 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.21
Gaspar Servio 3 (3) 0.21
Gino Infantino 2 0.14
Facundo Buonanotte 1 0.07
Christian Baez 1 0.07
Franco Farias 1 0.07
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 4 0
Адвинкула Луис 4 0
Фабра Франк 4 0
Фернандес Пол 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Alan Varela 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Сандез Агустин 2 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 4 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Alejo Veliz 3 0
Alan Marinelli 2 0
Gino Infantino 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Christian Baez 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
29%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 0:0 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 0:0 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 0:0 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Росарио Сентраль 0:0 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
20. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
21. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
22. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
23. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
24. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 0:0 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 0:0 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
24. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Gaspar Servio пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    12'
    Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Росарио Сентраль
2.10
6.40
6.30
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