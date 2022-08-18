0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАдвинкула Луис
0:0
12' Не забитый пенальтиGaspar Servio
40' Желтая карточкаФабра Франк
0:0
45' Не забитый пенальтиФернандес Пол
55' Желтая карточкаAlan Varela
74' Желтая карточкаAlejo Veliz
90'+3
Ход матча
12'
12'
0:0
40'
45'
0:0
55'
74'
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.21
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.21
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.21
|Ромеро Оскар
|2
|0.14
|Фернандес Пол
|2
|0.14
|Бенедетто Дарио
|2
|0.14
|Сандез Агустин
|1
|0.07
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.07
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Васкес Луис
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.21
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.21
|Gino Infantino
|2
|0.14
|Facundo Buonanotte
|1
|0.07
|Christian Baez
|1
|0.07
|Franco Farias
|1
|0.07
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|5
|0
|Самбрано Очандарте
|4
|0
|Адвинкула Луис
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Gino Infantino
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Gaspar Servio
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
4
29%
2
33%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3
Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|20.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|21.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|11.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|21.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|22.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|24.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес