3:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаTomas Lecanda
0:1
40' ГолMiguel Brizuela
1:1
66' ГолКаутеруссио Мартин
2:1
69' ГолКаутеруссио Мартин
75' Желтая карточкаLeandro Maciel
78' Желтая карточкаNicolas Garayalde
2:2
84' ГолAbiel Osorio
87' Красная карточкаПратто Лукас
3:2
89' ГолJuan Cuesta
90' Желтая карточкаLucas Hoyos
90'+7
Ход матча
29'
40'
0:1
66'
69'
75'
84'
2:2
87'
89'
3:2
90'
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Juan Cuesta
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Альдосиви
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|3 (1)
|0.21
|Leandro Maciel
|2
|0.14
|Braian Martinez
|1
|0.07
|Риос Андрес
|1
|0.07
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.07
|Juan Cuesta
|1
|0.07
|Bautista Kociubinski
|1
|0.07
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.21
|Walter Bou
|2 (2)
|0.14
|Nicolas Garayalde
|1
|0.07
|Luca Orellano
|1
|0.07
|Valentin Gomez
|1
|0.07
|Годин Диего
|1
|0.07
|Хара Леонардо
|1
|0.07
|Damian Fernandez
|1
|0.07
|Дженсон Лукас
|1
|0.07
|Miguel Brizuela
|1
|0.07
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Maximo Perrone
|1
|0.07
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Серро Франсиско
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Leandro Maciel
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Joaquin Indacoechea
|1
|0
|Tomas Lecanda
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|8
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Damian Fernandez
|3
|0
|Пратто Лукас
|1
|1
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
5
24%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|14
|8
|4
|2
|15 - 7
|28
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|7.
|Патронато Парана
|0:1
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|19.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|21.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|22.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 11
|15
|23.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|24.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|0:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|7
|4
|0
|3
|6 - 5
|12
|13.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|15.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|17.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|23.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|25.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|26.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|28.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|20.
|Патронато Парана
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес