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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
3:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
29' Желтая карточка
Tomas Lecanda
0:1
40' Гол
Miguel Brizuela
1:1
66' Гол
Каутеруссио Мартин
2:1
69' Гол
Каутеруссио Мартин
75' Желтая карточка
Leandro Maciel
78' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
2:2
84' Гол
Abiel Osorio
87' Красная карточка
Пратто Лукас
3:2
89' Гол
Juan Cuesta
90' Желтая карточка
Lucas Hoyos
90'+7
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
33
Leandro
Maciel
37
Масьель
Эмануэль
5
Мартинес
Томас
10
Matias
Pisano
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
3
Инсуа
Эмануэль
36
Nicolas
Garayalde
15
Agustin
Mulet
18
Julian
Fernandez
19
Joel
Sonora
27
Jony
Menendez
39
Abiel
Osorio
Альдосиви
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
3:2
С
1:1
С
2:0
К
0:1
П
0:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 3 (1) 0.21
Leandro Maciel 2 0.14
Braian Martinez 1 0.07
Риос Андрес 1 0.07
Martin Santiago Silva I 1 0.07
Juan Cuesta 1 0.07
Bautista Kociubinski 1 0.07
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.21
Walter Bou 2 (2) 0.14
Nicolas Garayalde 1 0.07
Luca Orellano 1 0.07
Valentin Gomez 1 0.07
Годин Диего 1 0.07
Хара Леонардо 1 0.07
Damian Fernandez 1 0.07
Дженсон Лукас 1 0.07
Miguel Brizuela 1 0.07
Jose Florentin 1 0.07
Maximo Perrone 1 0.07
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Серро Франсиско 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Santiago Laquidain 2 1
Patricio Boolsen 0 2
Leandro Maciel 3 0
Девекки Хосе 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Joaquin Indacoechea 1 0
Tomas Lecanda 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 8 0
Nicolas Garayalde 5 0
Valentin Gomez 5 0
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Abiel Osorio 4 0
Damian Fernandez 3 0
Пратто Лукас 1 1
Matias De los Santos II 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Agustin Mulet 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
5
24%
5
25%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1
Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 1:0 14 8 4 2 15 - 7 28
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Патронато Парана 0:1 14 6 3 5 19 - 16 21
8. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 0:1 13 6 3 4 20 - 20 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
21. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
22. Тальерес Кордоба 1:0 13 4 3 6 9 - 11 15
23. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
24. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
25. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 1:0 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 0:1 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
12. Тальерес Кордоба 1:0 7 4 0 3 6 - 5 12
13. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
14. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
15. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
16. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
17. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
18. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
19. Унион Санта-Фе 0:1 7 3 1 3 9 - 10 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
26. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
27. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
28. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 1:0 8 3 3 2 6 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 0:1 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
18. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
19. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
20. Патронато Парана 0:1 7 1 2 4 7 - 11 5
21. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
22. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
23. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
24. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 1:0 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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      29'
      Томас Леканда получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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