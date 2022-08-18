1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
4'
1:0
22
Эррера
Гидо
38
Matias
Godoy
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
32
Franco
Leys
40
Justo
Giani
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Патронато Парана
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.15
|Rodrigo Garro
|1
|0.08
|Jose Romero
|1
|0.08
|Lucas Suarez II
|1
|0.08
|Diego Valoyes
|1
|0.08
|Джиротти Федерико
|1
|0.08
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.08
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Acevedo
|3
|0.21
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.21
|Axel Rodriguez
|3
|0.21
|Sebastian Medina
|2
|0.14
|Lucas Kruspzky
|1
|0.07
|Facundo Cobos
|1
|0.07
|Raul Lozano
|1
|0.07
|Justo Giani
|1
|0.07
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.07
|Alexander Sosa
|1
|0.07
|Diego Garcia VI
|1
|0.07
|Francisco Alvarez1
|1
|0.07
|Nicolas Castro1
|0
|0
|Franco Leys
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Diego Valoyes
|4
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|4
|1
|Nicolas Castro1
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Raul Lozano
|4
|0
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|1
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
8%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
21
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
9
43%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
43%
2
10%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
42%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0
Патронато Парана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|14
|8
|4
|2
|15 - 7
|28
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|7.
|Патронато Парана
|0:1
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|19.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|21.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|22.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|4
|3
|6
|9 - 11
|15
|23.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|24.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|0:1
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|7
|4
|0
|3
|6 - 5
|12
|13.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|15.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|16.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|17.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|18.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|23.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|25.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|26.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|28.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|19.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|20.
|Патронато Парана
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|22.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес