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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:0
Второй тайм: 77'
Эстудиантес Ла Плата
0'
8' Желтая карточка
Андухар Марьяно
1:0
10' Гол
Thiago Nuss
43' Желтая карточка
Роа Андрес Фелипе

Ход матча

8'
 
Андухар Марьяно
10'
Thiago Nuss
(Авалос Габриэль)
1:0
43'
Роа Андрес Фелипе
 
46'
 
Mauro Menzdez
Eros Mancuso
58'
Leonel Gonzalez
Lucas Villalba
 
66'
Nicolas Reniero
Thiago Nuss
 
66'
 
Рольхейсер Бенхамин
Пьятти Пабло
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.15
7.15
51.01
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
14
Luciano
Sanchez
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
7
Кабрера
Хавьер
18
Thiago
Nuss
11
Роа
Андрес
Фелипе
9
Авалос
Габриэль
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
5
Морель
Хорхе
19
Пас
Нехуэн
25
Eros
Mancuso
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
31
Пьятти
Пабло
17
Боселли
Мауро
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
5-4-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
2:0
КДМЗ5
1:0
КДМЗ5
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
2:1
ПА
4:3
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
3:2
КС
1:0
ПА
1:1
КС
1:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.21
Вера Фаусто 3 (1) 0.21
Gabriel Carabajal 2 0.14
Авалос Габриэль 2 0.14
Nicolas Reniero 2 0.14
Gaston Veron 2 0.14
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.14
Кабрера Хавьер 1 0.07
Хосе Херрейра 1 0.07
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.14
Пьятти Пабло 2 0.14
Боселли Мауро 2 (1) 0.14
Leonardo Godoy 1 0.07
Franco Zapiola 1 0.07
Морель Хорхе 1 0.07
Leonardo Heredia 1 0.07
Кастро Мануэль 1 0.07
Рохель Агустин 1 0.07
Рольхейсер Бенхамин 1 0.07
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Lucas Villalba 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Кабрера Хавьер 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Federico Redondo 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 4 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Gonzalo Agustin Pineiro 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
12%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
6
50%
1
6%
31-45
1
8%
8
47%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 8 2 4 18 - 12 26
4. Расинг Авельянеда 2:0 14 6 6 2 21 - 11 24
5. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
6. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
7. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
8. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 0:1 14 4 4 6 14 - 17 16
21. Банфилд 0:2 14 3 6 5 13 - 15 15
22. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
23. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1:0 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
3. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
4. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 2:0 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
17. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
26. Банфилд 0:2 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
28. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Расинг Авельянеда 2:0 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Банфилд 0:2 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
10. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
11. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
25. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Роа Андрес Фелипе получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.15
7.15
51.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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