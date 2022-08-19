1:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаАндухар Марьяно
1:0
10' ГолThiago Nuss
43' Желтая карточкаРоа Андрес Фелипе
90'+5
Ход матча
10'
1:0
18
Thiago
Nuss
19
Пас
Нехуэн
25
Eros
Mancuso
31
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
28 Matias Lugo
-
16 Gaston Veron
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
-
25 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Juan Zozaya
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|0.21
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.21
|Gabriel Carabajal
|2
|0.14
|Авалос Габриэль
|2
|0.14
|Nicolas Reniero
|2
|0.14
|Gaston Veron
|2
|0.14
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.14
|Кабрера Хавьер
|1
|0.07
|Хосе Херрейра
|1
|0.07
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.14
|Пьятти Пабло
|2
|0.14
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.14
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Franco Zapiola
|1
|0.07
|Морель Хорхе
|1
|0.07
|Leonardo Heredia
|1
|0.07
|Кастро Мануэль
|1
|0.07
|Рохель Агустин
|1
|0.07
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.07
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|4
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Морель Хорхе
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
33%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
28%
5
38%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
6
50%
1
6%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|4.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|8.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|19.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|21.
|Банфилд
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|22.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|23.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|4.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|17.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|23.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|25.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|26.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|28.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес