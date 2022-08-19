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Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
8' Желтая карточка
Андухар Марьяно
1:0
10' Гол
Thiago Nuss
43' Желтая карточка
Роа Андрес Фелипе
90'+5
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
14
Luciano
Sanchez
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
7
Кабрера
Хавьер
18
Thiago
Nuss
11
Роа
Андрес
Фелипе
9
Авалос
Габриэль
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
5
Морель
Хорхе
19
Пас
Нехуэн
25
Eros
Mancuso
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
31
Пьятти
Пабло
17
Боселли
Мауро
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
5-4-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
2:0
КДМЗ5
1:0
КДМЗ5
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
2:1
ПА
4:3
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
3:2
КС
1:0
ПА
1:1
КС
1:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.21
Вера Фаусто 3 (1) 0.21
Gabriel Carabajal 2 0.14
Авалос Габриэль 2 0.14
Nicolas Reniero 2 0.14
Gaston Veron 2 0.14
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.14
Кабрера Хавьер 1 0.07
Хосе Херрейра 1 0.07
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.14
Пьятти Пабло 2 0.14
Боселли Мауро 2 (1) 0.14
Leonardo Godoy 1 0.07
Franco Zapiola 1 0.07
Морель Хорхе 1 0.07
Leonardo Heredia 1 0.07
Кастро Мануэль 1 0.07
Рохель Агустин 1 0.07
Рольхейсер Бенхамин 1 0.07
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Lucas Villalba 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Кабрера Хавьер 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Federico Redondo 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 4 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Сукуи Фернандо 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Gonzalo Agustin Pineiro 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
28%
5
38%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
8%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
6
50%
1
6%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
4. Расинг Авельянеда 14 6 6 2 21 - 11 24
5. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
6. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
7. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
8. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 14 4 4 6 14 - 17 16
21. Банфилд 14 3 6 5 13 - 15 15
22. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
23. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
3. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
4. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
17. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
26. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
28. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
10. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
11. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
25. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Роа Андрес Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Thiago Nuss бьет в цель!
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