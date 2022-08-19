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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
0:2
Второй тайм: 76'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
3' Гол
Matias Rojas II
0:2
31' Гол
Чанкалай Томас
34' Желтая карточка
Pablo Maximiliano Cuadra
39' Желтая карточка
Доминго Николас
48' Желтая карточка
Чанкалай Томас
52' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
75' Желтая карточка
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
30
Дель
Пино
Маго
Луис
29
Luciano
Andres
Abecasis
28
Матиас
Гонсалез
16
Alejandro
Cabrera
5
Доминго
Николас
27
Pablo
Maximiliano
Cuadra
19
Чавес
Андрес
18
Ramiro
Enrique
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Банфилд
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Расинг Авельянеда

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
1:3
П
0:0
П
1:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПАК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.36
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.21
Датоло Хесус 1 0.07
Матиас Гонсалез 1 0.07
Alejandro Cabrera 1 0.07
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.07
Emanuel Coronel 1 0.07
Урси Агустин 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.43
Matias Rojas II 3 0.21
Jonathan David Gomez 2 0.14
Чанкалай Томас 2 0.14
Emiliano Vecchio 1 0.07
Ауче Габриэль 1 0.07
Сигали Леонардо 1 0.07
Leonel Ariel Miranda 1 0.07
Gonzalo Piovi 1 0.07
Fabricio Dominguez 1 0.07
Carlos Alcaraz 1 0.07
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 5 0
Alejandro Cabrera 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Гисси Дилан 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Чанкалай Томас 2 1
Сигали Леонардо 3 0
Мура Факундо 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Ауче Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

14
18
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
21%
2
11%
1-15
2
14%
4
22%
16-30
4
29%
4
22%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Аргентинос Хуниорс 1:0 14 8 2 4 18 - 12 26
4. Расинг Авельянеда 2:0 14 6 6 2 21 - 11 24
5. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
6. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
7. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
8. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 13 6 3 4 20 - 21 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 0:1 14 4 4 6 14 - 17 16
21. Банфилд 0:2 14 3 6 5 13 - 15 15
22. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
23. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
24. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 1:0 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
3. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
4. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 2:0 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
9. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
17. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
26. Банфилд 0:2 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
28. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
7. Расинг Авельянеда 2:0 7 2 3 2 7 - 7 9
8. Банфилд 0:2 6 2 2 2 5 - 4 8
9. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
10. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
11. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
21. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
22. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
24. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
25. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Желтая карточка
    52'
    Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Банфилд
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    3.64
    3.25
    3.15
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    Где смотреть матч Банфилд 0:2 Расинг Авельянеда онлайн

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