0:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолMatias Rojas II
0:2
31' ГолЧанкалай Томас
34' Желтая карточкаPablo Maximiliano Cuadra
39' Желтая карточкаДоминго Николас
49' Желтая карточкаЧанкалай Томас
52' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
75' Желтая карточкаRamiro Enrique
87' Желтая карточкаJulian Palacios
90'+6
Ход матча
3'
0:1
31'
0:2
39'
49'
75'
87'
13
Гисси
Дилан
19
Чавес
Андрес
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Jose Gomez I
-
14 Maico Quiroz
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Банфилд
Расинг Авельянеда
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
2 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.36
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.21
|Датоло Хесус
|1
|0.07
|Матиас Гонсалез
|1
|0.07
|Alejandro Cabrera
|1
|0.07
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|1
|0.07
|Урси Агустин
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.43
|Matias Rojas II
|3
|0.21
|Jonathan David Gomez
|2
|0.14
|Чанкалай Томас
|2
|0.14
|Emiliano Vecchio
|1
|0.07
|Ауче Габриэль
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.07
|Gonzalo Piovi
|1
|0.07
|Fabricio Dominguez
|1
|0.07
|Carlos Alcaraz
|1
|0.07
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|5
|0
|Alejandro Cabrera
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Гисси Дилан
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Чанкалай Томас
|2
|1
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
14
20
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
21%
3
15%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
4
29%
5
25%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1
Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|4.
|Расинг Авельянеда
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|6.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|7.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|8.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|19.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|21.
|Банфилд
|14
|3
|6
|5
|13 - 15
|15
|22.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|23.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|4.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|9.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|11.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|17.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|23.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|25.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|26.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|27.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|28.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|24.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|25.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес