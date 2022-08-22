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Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:1
Второй тайм: 76'
Банфилд
0'
0:1
22' Гол
Урси Агустин
30' Желтая карточка
Matias Romero1
63' Желтая карточка
Christian Baez
68' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
39
Fabricio
Oviedo
45
Kevin
Ortiz
16
Mateo
Tanlongo
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
28
Gustavo
Ramirez
IV
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
4
Matias
Romero1
15
Lautaro
Rios
28
Матиас
Гонсалез
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Росарио Сентраль
4-5-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Банфилд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.2
Gaspar Servio 3 (3) 0.2
Gino Infantino 2 0.13
Facundo Buonanotte 1 0.07
Christian Baez 1 0.07
Franco Farias 1 0.07
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.33
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.2
Датоло Хесус 1 0.07
Матиас Гонсалез 1 0.07
Alejandro Cabrera 1 0.07
Урси Агустин 1 0.07
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.07
Emanuel Coronel 1 0.07

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 4 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Almada 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Christian Baez 2 0
Alan Marinelli 2 0
Gino Infantino 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Gaspar Servio 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 5 0
Alejandro Cabrera 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Гисси Дилан 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Matias Romero1 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
2
14%
1-15
3
23%
4
29%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 14 6 6 2 21 - 11 24
8. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
9. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
10. Унион Санта-Фе 0:0 14 6 4 4 20 - 21 22
11. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
12. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
13. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
14. Банфилд 1:0 15 4 6 5 14 - 15 18
15. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
17. Росарио Сентраль 0:1 15 5 3 7 11 - 15 18
18. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
19. Эстудиантес Ла Плата 0:0 15 4 5 6 14 - 17 17
20. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
9. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Росарио Сентраль 0:1 8 4 1 3 6 - 6 13
11. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
12. Эстудиантес Ла Плата 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
15. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Унион Санта-Фе 0:0 7 3 1 3 9 - 11 10
22. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Банфилд 1:0 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 0:0 7 3 3 1 11 - 10 12
6. Банфилд 1:0 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
9. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 0:1 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Эстудиантес Ла Плата 0:0 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Матиас Ромеро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Урси Агустин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Росарио Сентраль
    Ничья
    Банфилд
    7.75
    3.49
    3.48
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