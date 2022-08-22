0:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолУрси Агустин
30' Желтая карточкаMatias Romero1
63' Желтая карточкаChristian Baez
68' Желтая карточкаMateo Tanlongo
77' Желтая карточкаGino Infantino
85' Желтая карточкаGaspar Servio
90' Вторая желтая карточкаMatias Romero1
90'+9
Ход матча
22'
0:1
30'
63'
68'
77'
85'
90'
45
Kevin
Ortiz
13
Гисси
Дилан
15
Lautaro
Rios
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Росарио Сентраль
Банфилд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.2
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.2
|Gino Infantino
|2
|0.13
|Facundo Buonanotte
|1
|0.07
|Christian Baez
|1
|0.07
|Franco Farias
|1
|0.07
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.33
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.2
|Датоло Хесус
|1
|0.07
|Матиас Гонсалез
|1
|0.07
|Alejandro Cabrera
|1
|0.07
|Урси Агустин
|1
|0.07
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|1
|0.07
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Lautaro Blanco
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|5
|0
|Alejandro Cabrera
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Гисси Дилан
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
14%
1-15
4
29%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|15
|6
|7
|2
|21 - 11
|25
|7.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|8.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|9.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|10.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|15
|4
|9
|2
|19 - 15
|21
|11.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|12.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|21.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|22.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|22.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес