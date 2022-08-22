  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
22' Гол
Урси Агустин
30' Желтая карточка
Matias Romero1
63' Желтая карточка
Christian Baez
68' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
77' Желтая карточка
Gino Infantino
85' Желтая карточка
Gaspar Servio
90' Вторая желтая карточка
Matias Romero1
90'+9
23
Gaspar
Servio
26
Ismael
Cortez
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
39
Fabricio
Oviedo
45
Kevin
Ortiz
16
Mateo
Tanlongo
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
28
Gustavo
Ramirez
IV
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
13
Гисси
Дилан
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
4
Matias
Romero1
15
Lautaro
Rios
28
Матиас
Гонсалез
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Росарио Сентраль
4-5-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Банфилд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.2
Gaspar Servio 3 (3) 0.2
Gino Infantino 2 0.13
Facundo Buonanotte 1 0.07
Christian Baez 1 0.07
Franco Farias 1 0.07
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.33
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.2
Датоло Хесус 1 0.07
Матиас Гонсалез 1 0.07
Alejandro Cabrera 1 0.07
Урси Агустин 1 0.07
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.07
Emanuel Coronel 1 0.07

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Almada 3 0
Gino Infantino 3 0
Lautaro Blanco 3 0
Christian Baez 2 0
Gaspar Servio 2 0
Alan Marinelli 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Kevin Ortiz 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 5 0
Alejandro Cabrera 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Гисси Дилан 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
14%
1-15
4
29%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1
Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:1
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
6. Расинг Авельянеда 0:0 15 6 7 2 21 - 11 25
7. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
8. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
9. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
10. Сан-Лоренсо 0:0 15 4 9 2 19 - 15 21
11. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
12. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
21. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
22. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 0:0 8 4 4 0 14 - 4 16
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 0:0 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
22. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
8. Сан-Лоренсо 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
9. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      30'
      Матиас Ромеро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Урси Агустин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
    Где смотреть матч Росарио Сентраль 0:1 Банфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     