1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаImanol Machuca
31' Желтая карточкаFederico Vera
53' Желтая карточкаМорель Хорхе
74' Желтая карточкаПолента Диего
1:0
76' ПенальтиБоселли Мауро
83' Желтая карточкаJuan Portillo
86' Желтая карточкаСукуи Фернандо
90'+5
Ход матча
24'
31'
53'
74'
76'
1:0
83'
86'
31
Пьятти
Пабло
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Kevin ZenonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
32 Nicolas Paz
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Унион Санта-Фе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.2
|Leandro Diaz III
|2
|0.13
|Пьятти Пабло
|2
|0.13
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Franco Zapiola
|1
|0.07
|Морель Хорхе
|1
|0.07
|Leonardo Heredia
|1
|0.07
|Кастро Мануэль
|1
|0.07
|Рохель Агустин
|1
|0.07
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.07
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.21
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.21
|Bryan Castrillon
|2
|0.14
|Imanol Machuca
|2
|0.14
|Полента Диего
|1
|0.07
|Facundo Aguero
|1
|0.07
|Mauro Luna Diale
|1
|0.07
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.07
|Kevin Zenon
|1
|0.07
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.07
|Tomas Gonzalez
|1
|0.07
|Emanuel Britez
|1
|0.07
|Junior Marabel
|1
|0.07
|Mariano Peralta
|1
|0.07
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Морель Хорхе
|5
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|4
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|0
|Полента Диего
|3
|0
|Imanol Machuca
|3
|0
|Franco Calderon
|1
|1
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Santiago Mele
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
14%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
7
35%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
8
44%
2
9%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|15
|6
|7
|2
|21 - 11
|25
|7.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|8.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|9.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|10.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|15
|4
|9
|2
|19 - 15
|21
|11.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|12.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|21.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|22.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|22.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес