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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
24' Желтая карточка
Imanol Machuca
31' Желтая карточка
Federico Vera
53' Желтая карточка
Морель Хорхе
74' Желтая карточка
Полента Диего
1:0
76' Пенальти
Боселли Мауро
83' Желтая карточка
Juan Portillo
86' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
90'+5
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
31
Пьятти
Пабло
9
Leandro
Diaz
III
17
Боселли
Мауро
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
10
Martin
Ezequiel
Canete
39
Imanol
Machuca
22
Junior
Marabel
34
Kevin
Zenon
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Унион Санта-Фе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:2
С
3:1
С
0:0
С
2:0
П
2:0
К
0:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:2
П
2:2
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.2
Leandro Diaz III 2 0.13
Пьятти Пабло 2 0.13
Leonardo Godoy 1 0.07
Franco Zapiola 1 0.07
Морель Хорхе 1 0.07
Leonardo Heredia 1 0.07
Кастро Мануэль 1 0.07
Рохель Агустин 1 0.07
Рольхейсер Бенхамин 1 0.07
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.21
Daniel Juarez 3 (1) 0.21
Bryan Castrillon 2 0.14
Imanol Machuca 2 0.14
Полента Диего 1 0.07
Facundo Aguero 1 0.07
Mauro Luna Diale 1 0.07
Martin Ezequiel Canete 1 0.07
Kevin Zenon 1 0.07
Franco Troyansky 1 (1) 0.07
Tomas Gonzalez 1 0.07
Emanuel Britez 1 0.07
Junior Marabel 1 0.07
Mariano Peralta 1 0.07
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 5 0
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Gonzalo Agustin Pineiro 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 4 1
Juan Ignacio Nardoni 4 0
Полента Диего 3 0
Imanol Machuca 3 0
Franco Calderon 1 1
Алвес Хонатан 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Tomas Gonzalez 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Santiago Mele 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Mariano Peralta 1 0
Leonel Bucca 1 0
Bryan Castrillon 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
20%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
14%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
29%
1
5%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
6
43%
7
35%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
8
44%
2
9%
46-60
4
22%
5
23%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
6. Расинг Авельянеда 0:0 15 6 7 2 21 - 11 25
7. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
8. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
9. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
10. Сан-Лоренсо 0:0 15 4 9 2 19 - 15 21
11. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
12. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
21. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
22. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 0:0 8 4 4 0 14 - 4 16
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 0:0 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
22. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
8. Сан-Лоренсо 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
9. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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