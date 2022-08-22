0:0
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаMatias Rojas II
37' Желтая карточкаСигали Леонардо
41' Желтая карточкаFederico Gattoni
Ход матча
15'
37'
41'
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
11 Jose Gomez I
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.4
|Matias Rojas II
|3
|0.2
|Jonathan David Gomez
|2
|0.13
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Emiliano Vecchio
|1
|0.07
|Ауче Габриэль
|1
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.07
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.07
|Gonzalo Piovi
|1
|0.07
|Fabricio Dominguez
|1
|0.07
|Carlos Alcaraz
|1
|0.07
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.47
|Ivan Leguizamon
|2
|0.13
|Вомбергар Андрес
|2
|0.13
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.13
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.07
|Jalil Elias
|1
|0.07
|Gaston Hernandez
|1
|0.07
|Agustin Giay
|1
|0.07
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.07
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Чанкалай Томас
|2
|1
|Matias Rojas II
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|7
|0
|Gaston Hernandez
|4
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Мендез Начо
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|15
|6
|7
|2
|21 - 11
|25
|7.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|8.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|9.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|10.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|15
|4
|9
|2
|19 - 15
|21
|11.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|12.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|21.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|22.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|13
|3
|4
|6
|11 - 14
|13
|26.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|1
|7
|6
|15 - 20
|10
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|22.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|8.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес