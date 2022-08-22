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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Перерыв
Сан-Лоренсо
0'
15' Желтая карточка
Matias Rojas II
37' Желтая карточка
Сигали Леонардо
41' Желтая карточка
Federico Gattoni

Ход матча

15'
Matias Rojas II
 
37'
Сигали Леонардо
 
41'
 
Federico Gattoni
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Сан-Лоренсо
3.50
4.15
4.60
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
7
Ауче
Габриэль
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
Расинг Авельянеда
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.4
Matias Rojas II 3 0.2
Jonathan David Gomez 2 0.13
Чанкалай Томас 2 0.13
Emiliano Vecchio 1 0.07
Ауче Габриэль 1 0.07
Сигали Леонардо 1 0.07
Leonel Ariel Miranda 1 0.07
Gonzalo Piovi 1 0.07
Fabricio Dominguez 1 0.07
Carlos Alcaraz 1 0.07
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.47
Ivan Leguizamon 2 0.13
Вомбергар Андрес 2 0.13
Cristian Nahuel Barrios 2 0.13
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.07
Jalil Elias 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Agustin Giay 1 0.07
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.07
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Сигали Леонардо 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Чанкалай Томас 2 1
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 7 0
Gaston Hernandez 4 0
Ezequiel Cerutti 3 0
Jalil Elias 3 0
Siro Rosane 1 1
Мендез Начо 2 0
Барейро Адам 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Сапата Кристиан 1 0
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
3
15%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
5
25%
4
22%
31-45
3
15%
5
28%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
25%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
6. Расинг Авельянеда 0:0 15 6 7 2 21 - 11 25
7. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
8. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
9. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
10. Сан-Лоренсо 0:0 15 4 9 2 19 - 15 21
11. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
12. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
21. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
22. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 13 3 4 6 11 - 14 13
26. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
27. Велес Сарсфилд 14 1 7 6 15 - 20 10
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 0:0 8 4 4 0 14 - 4 16
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 0:0 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
20. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
21. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
22. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
8. Сан-Лоренсо 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
9. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
12. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
13. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
23. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Федерико Гаттони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Сан-Лоренсо
3.50
4.15
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Лоренсо онлайн

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