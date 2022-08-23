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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
1:2
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
15' Желтая карточка
Matias Rojas II
37' Желтая карточка
Сигали Леонардо
41' Желтая карточка
Federico Gattoni
50' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
0:1
51' Гол
Мендез Начо
58' Красная карточка
Чанкалай Томас
63' Желтая карточка
Барейро Адам
1:1
65' Гол
Enzo Copetti
1:2
73' Гол
Вомбергар Андрес
87' Красная карточка
Сигали Леонардо
90'+10
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
7
Ауче
Габриэль
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
Расинг Авельянеда
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.47
Matias Rojas II 3 0.2
Jonathan David Gomez 2 0.13
Чанкалай Томас 2 0.13
Emiliano Vecchio 1 0.07
Ауче Габриэль 1 0.07
Сигали Леонардо 1 0.07
Leonel Ariel Miranda 1 0.07
Gonzalo Piovi 1 0.07
Fabricio Dominguez 1 0.07
Carlos Alcaraz 1 0.07
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.47
Вомбергар Андрес 3 0.2
Ivan Leguizamon 2 0.13
Cristian Nahuel Barrios 2 0.13
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.07
Мендез Начо 1 0.07
Jalil Elias 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Agustin Giay 1 0.07
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.07
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Инсуа Эмилиано 5 0
Enzo Copetti 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 7 0
Gaston Hernandez 4 0
Ezequiel Cerutti 3 0
Jalil Elias 3 0
Барейро Адам 3 0
Siro Rosane 1 1
Мендез Начо 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Сапата Кристиан 1 0
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
14%
1
5%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
3
14%
6
30%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
4
19%
3
15%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3
Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1
Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
9. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
10. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
11. Атлетико Платенсе 0:0 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сармиенто 0:0 15 5 3 7 15 - 19 18
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 0:0 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Велес Сарсфилд 0:0 15 1 8 6 15 - 20 11
27. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 0:0 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 0:0 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 0:0 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 0:0 7 1 4 2 6 - 6 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Атлетико Платенсе 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 0:0 8 1 2 5 4 - 11 5
23. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 0:0 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 0:0 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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      37'
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      15'
      Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
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