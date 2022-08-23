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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Первый тайм: 14'
Тальерес Кордоба
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тальерес Кордоба
3.00
2.77
2.90
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
2
Ramiro
Hernandez
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
5
Carlos
Villalba
18
Federico
Gino
26
Ignacio
Schor
23
Alexis
Sabella
10
Сарате
Мауро
92
Бенитес
Хорхе
1
Alan
Aguerre
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Rodrigo
Villagra
23
Франко
Алан
7
Diego
Valoyes
16
Rodrigo
Garro
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.13
Vicente Taborda 2 0.13
Сарате Мауро 2 (2) 0.13
Rodrigo Contreras 1 0.07
Nicolas Morgantini 1 0.07
Alexis Sabella 1 0.07
Mauro Bogado 1 0.07
Бенитес Хорхе 1 0.07
Ivan Gomez 1 0.07
Horacio Tijanovich 1 0.07
Ayrton Costa 1 0.07
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.07
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.14
Enzo Hernan Diaz 2 0.14
Rodrigo Garro 1 0.07
Майкл Сантос 1 0.07
Jose Romero 1 0.07
Lucas Suarez II 1 0.07
Diego Valoyes 1 0.07
Джиротти Федерико 1 0.07
Пиццини Франсиско 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 4 0
Federico Gino 4 0
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Haibrany Ruiz Diaz 1 1
Horacio Tijanovich 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 4 2
Enzo Hernan Diaz 5 1
Diego Valoyes 4 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Каталан Матиас 2 0
Франко Алан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Matias Godoy 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Julian Malatini 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
30%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
25%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
9. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
10. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
11. Атлетико Платенсе 0:0 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сармиенто 0:0 15 5 3 7 15 - 19 18
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 0:0 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Велес Сарсфилд 0:0 15 1 8 6 15 - 20 11
27. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 0:0 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 0:0 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 0:0 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 0:0 7 1 4 2 6 - 6 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Атлетико Платенсе 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 0:0 8 1 2 5 4 - 11 5
23. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 0:0 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 0:0 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Тальерес Кордоба
3.00
2.77
2.90
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