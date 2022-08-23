0:0
Конец матча
Ход матча
23'
63'
0:0
79
Ayrton
Costa
10
Сарате
Мауро
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
38 Matias Godoy
-
14 Juan Giacone
-
26 Tomas Vanega
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.13
|Vicente Taborda
|2
|0.13
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.13
|Rodrigo Contreras
|1
|0.07
|Nicolas Morgantini
|1
|0.07
|Alexis Sabella
|1
|0.07
|Mauro Bogado
|1
|0.07
|Бенитес Хорхе
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|1
|0.07
|Horacio Tijanovich
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.07
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.14
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.14
|Rodrigo Garro
|1
|0.07
|Майкл Сантос
|1
|0.07
|Jose Romero
|1
|0.07
|Lucas Suarez II
|1
|0.07
|Diego Valoyes
|1
|0.07
|Джиротти Федерико
|1
|0.07
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|5
|0
|Rodrigo Contreras
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Carlos Villalba
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|1
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|4
|2
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Diego Valoyes
|4
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Julian Malatini
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
6
38%
3
30%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
25%
1
7%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0
Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|8.
|Сан-Лоренсо
|15
|5
|8
|2
|21 - 16
|23
|9.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|10.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сармиенто
|1:1
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|22.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|27.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|1:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Сармиенто
|1:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес