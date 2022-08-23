0:0
Первый тайм: 14'
0'
20
Walter
Bou
39
Abiel
Osorio
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сармиенто
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.21
|Walter Bou
|2 (2)
|0.14
|Nicolas Garayalde
|1
|0.07
|Luca Orellano
|1
|0.07
|Valentin Gomez
|1
|0.07
|Годин Диего
|1
|0.07
|Хара Леонардо
|1
|0.07
|Damian Fernandez
|1
|0.07
|Дженсон Лукас
|1
|0.07
|Miguel Brizuela
|1
|0.07
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Maximo Perrone
|1
|0.07
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|4
|0.29
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.21
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.14
|Guido Mainero
|1
|0.07
|Sergio Quiroga
|1
|0.07
|Franco Quinteros
|1
|0.07
|Federico Andueza
|1
|0.07
|Luciano Gondou
|1
|0.07
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|8
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Damian Fernandez
|3
|0
|Пратто Лукас
|1
|1
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Julian Fernandez
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|4
|1
|Emiliano Mendez
|5
|0
|Кастро Лукас
|5
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Гастон Сауро
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
33%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
5
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|8.
|Сан-Лоренсо
|15
|5
|8
|2
|21 - 16
|23
|9.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|10.
|Патронато Парана
|14
|6
|4
|4
|22 - 18
|22
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сармиенто
|0:0
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|22.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|15
|1
|8
|6
|15 - 20
|11
|27.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|5.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|0:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 6
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|18.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|19.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Сармиенто
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес