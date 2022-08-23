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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 14'
Сармиенто
0'
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Сармиенто
3.40
4.15
6.44
Все Коэффициенты
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
35
Касерес
Сантьяго
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
39
Abiel
Osorio
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
17
Jean
Rosso
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
10
Sergio
Quiroga
36
Javier
Fabian
Toledo
32
Luciano
Gondou
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сармиенто

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:2
П
5:1
ТМК
1:0
П
1:0
П
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.21
Walter Bou 2 (2) 0.14
Nicolas Garayalde 1 0.07
Luca Orellano 1 0.07
Valentin Gomez 1 0.07
Годин Диего 1 0.07
Хара Леонардо 1 0.07
Damian Fernandez 1 0.07
Дженсон Лукас 1 0.07
Miguel Brizuela 1 0.07
Jose Florentin 1 0.07
Maximo Perrone 1 0.07
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 4 0.29
Jonathan Torres 3 (2) 0.21
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.14
Guido Mainero 1 0.07
Sergio Quiroga 1 0.07
Franco Quinteros 1 0.07
Federico Andueza 1 0.07
Luciano Gondou 1 0.07
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 8 0
Nicolas Garayalde 5 0
Valentin Gomez 5 0
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Abiel Osorio 4 0
Damian Fernandez 3 0
Пратто Лукас 1 1
Matias De los Santos II 1 1
Инсуа Эмануэль 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Agustin Mulet 2 0
Хара Леонардо 1 0
Julian Fernandez 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 4 1
Emiliano Mendez 5 0
Кастро Лукас 5 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Federico Andueza 2 1
Javier Fabian Toledo 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Гастон Сауро 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Guido Mainero 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Yair Arismendi 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
33%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
5
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Сармиенто
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2
Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 12 26
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
9. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
10. Патронато Парана 14 6 4 4 22 - 18 22
11. Атлетико Платенсе 0:0 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сармиенто 0:0 15 5 3 7 15 - 19 18
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 0:0 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Велес Сарсфилд 0:0 15 1 8 6 15 - 20 11
27. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
5. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 0:0 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 0:0 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 0:0 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 0:0 7 1 4 2 6 - 6 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Атлетико Платенсе 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 0:0 8 1 2 5 4 - 11 5
23. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 0:0 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 0:0 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Сармиенто
3.40
4.15
6.44
Все Коэффициенты
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