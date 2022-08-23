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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
0:0
Второй тайм: 57'
Аргентинос Хуниорс
0'
32' Желтая карточка
Nicolas Castro1
35' Желтая карточка
Авалос Габриэль
38' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
41' Желтая карточка
Мосевич Леонель

Ход матча

32'
Nicolas Castro1
 
35'
 
Авалос Габриэль
38'
 
Leonel Gonzalez
41'
Мосевич Леонель
 
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.40
3.28
3.30
Все Коэффициенты
20
Facundo
Altamirano
4
Lautaro
Geminiani
5
Мосевич
Леонель
13
Охеда
Серхио
30
Lucas
Kruspzky
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
8
Jonas
Acevedo
29
Axel
Rodriguez
89
Alexander
Sosa
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
24
Leonel
Gonzalez
7
Кабрера
Хавьер
14
Luciano
Sanchez
5
Federico
Redondo
17
Franco
Moyano
18
Thiago
Nuss
9
Авалос
Габриэль
11
Роа
Андрес
Фелипе
Патронато Парана
4-2-2-2
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2

История личных встреч

Патронато Парана
Аргентинос Хуниорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonas Acevedo 3 0.2
Jonathan Herrera1 3 (1) 0.2
Axel Rodriguez 3 0.2
Sebastian Medina 3 0.2
Marcelo Estigarribia2 2 0.13
Justo Giani 1 0.07
Nicolas Castro1 1 0.07
Lucas Kruspzky 1 0.07
Facundo Cobos 1 0.07
Raul Lozano 1 0.07
Alexander Sosa 1 0.07
Diego Garcia VI 1 0.07
Francisco Alvarez1 1 0.07
Franco Leys 0 0
Juan Guasone 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.2
Вера Фаусто 3 (1) 0.2
Gabriel Carabajal 2 0.13
Авалос Габриэль 2 0.13
Nicolas Reniero 2 0.13
Gaston Veron 2 0.13
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.13
Кабрера Хавьер 1 0.07
Хосе Херрейра 1 0.07
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 5 1
Nicolas Castro1 4 1
Raul Lozano 5 0
Francisco Alvarez1 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Jonas Acevedo 4 0
Axel Rodriguez 3 0
Alexander Sosa 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Tiago Banega 2 0
Sebastian Medina 2 0
Carlos Quintana 1 0
Охеда Серхио 1 0
Juan Guasone 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 4 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Lucas Villalba 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Federico Redondo 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
67%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
8%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
10
42%
3
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
25%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
6
50%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 14 8 4 2 16 - 7 28
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 0:0 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
9. Патронато Парана 0:0 15 6 5 4 22 - 18 23
10. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
11. Атлетико Платенсе 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
27. Альдосиви 14 3 2 9 10 - 23 11
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 0:0 8 6 1 1 12 - 5 19
2. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
3. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
4. Патронато Парана 0:0 8 5 2 1 12 - 5 17
5. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Аргентинос Хуниорс 0:0 7 2 2 3 6 - 7 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Патронато Парана 0:0 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
23. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
26. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
27. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Мосевич Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Леонель Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Авалос Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.40
3.28
3.30
Все Коэффициенты
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