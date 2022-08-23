0:0
Второй тайм: 57'
0'
32' Желтая карточкаNicolas Castro1
35' Желтая карточкаАвалос Габриэль
38' Желтая карточкаLeonel Gonzalez
41' Желтая карточкаМосевич Леонель
Ход матча
32'
35'
38'
41'
13
Охеда
Серхио
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
-
40 Justo Giani
-
-
-
-
27 Juan Guasone
-
-
-
26 Martin Aruga
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Gaston Veron
-
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Патронато Парана
Аргентинос Хуниорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonas Acevedo
|3
|0.2
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.2
|Axel Rodriguez
|3
|0.2
|Sebastian Medina
|3
|0.2
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.13
|Justo Giani
|1
|0.07
|Nicolas Castro1
|1
|0.07
|Lucas Kruspzky
|1
|0.07
|Facundo Cobos
|1
|0.07
|Raul Lozano
|1
|0.07
|Alexander Sosa
|1
|0.07
|Diego Garcia VI
|1
|0.07
|Francisco Alvarez1
|1
|0.07
|Franco Leys
|0
|0
|Juan Guasone
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|0.2
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.2
|Gabriel Carabajal
|2
|0.13
|Авалос Габриэль
|2
|0.13
|Nicolas Reniero
|2
|0.13
|Gaston Veron
|2
|0.13
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.13
|Кабрера Хавьер
|1
|0.07
|Хосе Херрейра
|1
|0.07
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|5
|1
|Nicolas Castro1
|4
|1
|Raul Lozano
|5
|0
|Francisco Alvarez1
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Jonas Acevedo
|4
|0
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Alexander Sosa
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Охеда Серхио
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|4
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
4
67%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
5
45%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
8%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
10
42%
3
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
25%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
6
50%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Банфилд - Патронато Парана 0:0
Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Патронато Парана - Тигре 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1
Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|8
|4
|2
|16 - 7
|28
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|8.
|Сан-Лоренсо
|15
|5
|8
|2
|21 - 16
|23
|9.
|Патронато Парана
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|22.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|27.
|Альдосиви
|14
|3
|2
|9
|10 - 23
|11
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|2.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|4.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|26.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес