1:0
Перерыв
Ход матча
19'
22'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.27
|Augusto Lotti
|2
|0.13
|Ramiro Ruiz
|2
|0.13
|Cristian Menendez
|2
|0.13
|Renzo Tesuri
|2
|0.13
|Matias Orihuela
|1
|0.07
|Manuel Capasso
|1
|0.07
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.07
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.27
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.2
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.2
|Cristian Colman
|3
|0.2
|Facundo Mater
|1
|0.07
|Ринкон Себастьян
|1
|0.07
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.07
|Моуче Пабло
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|7
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Martin Garay
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|5
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
50%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
21%
2
13%
1-15
2
14%
5
31%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Пропущено
6
21
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
50%
2
10%
31-45
1
17%
4
19%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|15
|9
|5
|1
|15 - 6
|32
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|15
|8
|5
|2
|16 - 7
|29
|3.
|Уракан
|15
|7
|6
|2
|18 - 11
|27
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|8
|3
|4
|18 - 12
|27
|5.
|Годой Крус
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Ривер Плейт
|15
|7
|4
|4
|24 - 13
|25
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|22 - 13
|24
|8.
|Сан-Лоренсо
|15
|5
|8
|2
|21 - 16
|23
|9.
|Патронато Парана
|15
|6
|5
|4
|22 - 18
|23
|10.
|Бока Хуниорс
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|11.
|Атлетико Платенсе
|15
|5
|7
|3
|15 - 13
|22
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|15.
|Тигре
|15
|4
|6
|5
|21 - 20
|18
|16.
|Банфилд
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|17.
|Арсенал Саранди
|15
|3
|9
|3
|15 - 16
|18
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|3
|7
|11 - 15
|18
|19.
|Колон
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|20.
|Сармиенто
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|22.
|Барракас Централь
|0:1
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|23.
|Дефенса и Хустисия
|15
|3
|6
|6
|12 - 17
|15
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|25.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|26.
|Альдосиви
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|27.
|Велес Сарсфилд
|15
|1
|8
|6
|16 - 21
|11
|28.
|Ланус
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|4.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|10.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|11.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|13.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|14.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|15.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|16.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|18.
|Барракас Централь
|0:1
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|21.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|22.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|23.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Банфилд
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|28.
|Альдосиви
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Барракас Централь
|0:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|Патронато Парана
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|23.
|Альдосиви
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|0
|4
|4
|9 - 14
|4
|27.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес