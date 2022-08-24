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Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
4:0
Конец матча
Барракас Централь
0'
19' Желтая карточка
Gabriel Risso
1:0
22' Гол
Cristian Menendez
2:0
49' Гол
Ramiro Ruiz
55' Желтая карточка
Моуче Пабло
3:0
59' Гол
Joaquin Pereyra1
89' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
4:0
90' Гол
Mateo Agustin Coronel
90'+4
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
19
Eugenio
Isnaldo
11
Cristian
Menendez
18
Ramiro
Ruiz
1
Maximiliano
Gagliardo
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
7
Carlos
Valenzuela
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
29
Bruno
Christian
Sepulveda
35
Cristian
Colman
Атлетико Тукуман
4-4-2
Барракас Централь
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.27
Ramiro Ruiz 3 0.2
Augusto Lotti 2 0.13
Cristian Menendez 2 0.13
Renzo Tesuri 2 0.13
Joaquin Pereyra1 1 0.07
Matias Orihuela 1 0.07
Manuel Capasso 1 0.07
Mateo Agustin Coronel 1 0.07
Maestro Puch Ignacio 1 0.07
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 0.27
Neri Ricardo Bandiera 3 0.2
Ivan Tapia 3 (1) 0.2
Cristian Colman 3 0.2
Facundo Mater 1 0.07
Ринкон Себастьян 1 0.07
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.07
Моуче Пабло 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 7 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 5 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Martin Garay 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Баланта Андрес 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 5 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Nicolas Ferreyra 3 0
Gonzalo Paz 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

4
11
4 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
50%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

6
25
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
50%
2
8%
31-45
1
17%
6
24%
46-60
1
17%
3
12%
61-75
1
17%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0
Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 15 9 5 1 18 - 6 32
2. Химнасия Ла-Плата 15 8 5 2 16 - 7 29
3. Уракан 15 7 6 2 18 - 11 27
4. Аргентинос Хуниорс 15 8 3 4 18 - 12 27
5. Годой Крус 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Ривер Плейт 15 7 4 4 24 - 13 25
7. Расинг Авельянеда 15 6 6 3 22 - 13 24
8. Сан-Лоренсо 15 5 8 2 21 - 16 23
9. Патронато Парана 15 6 5 4 22 - 18 23
10. Бока Хуниорс 15 7 2 6 19 - 20 23
11. Атлетико Платенсе 15 5 7 3 15 - 13 22
12. Унион Санта-Фе 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Ньюэллс Олд Бойз 15 5 5 5 13 - 14 20
14. Эстудиантес Ла Плата 15 5 4 6 15 - 17 19
15. Тигре 15 4 6 5 21 - 20 18
16. Банфилд 15 4 6 5 14 - 15 18
17. Арсенал Саранди 15 3 9 3 15 - 16 18
18. Росарио Сентраль 15 5 3 7 11 - 15 18
19. Колон 15 4 6 5 13 - 17 18
20. Сармиенто 15 5 3 7 16 - 20 18
21. Сентраль Кордоба Росарио 15 5 2 8 17 - 21 17
22. Барракас Централь 15 4 5 6 17 - 24 17
23. Дефенса и Хустисия 15 3 6 6 12 - 17 15
24. Индепендьенте Авельянеда 15 3 5 7 14 - 18 14
25. Тальерес Кордоба 14 3 5 6 11 - 14 14
26. Альдосиви 15 3 3 9 10 - 23 12
27. Велес Сарсфилд 15 1 8 6 16 - 21 11
28. Ланус 15 2 4 9 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
4. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
5. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
8. Эстудиантес Ла Плата 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Уракан 7 4 2 1 10 - 4 14
10. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
11. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
13. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
14. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
15. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
16. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
17. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
18. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 8 - 8 10
21. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
22. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 11 10
23. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
24. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Банфилд 8 1 4 3 8 - 11 7
28. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Химнасия Ла-Плата 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
11. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 9 - 11 8
14. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Патронато Парана 7 1 3 3 10 - 13 6
17. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
18. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
19. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
23. Альдосиви 8 1 2 5 5 - 14 5
24. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
25. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
26. Велес Сарсфилд 8 0 4 4 9 - 14 4
27. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
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      19'
      Габриэль Риссо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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