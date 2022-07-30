Тете справа вывел к воротам Гюсто, который с семи метров пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил налево к набежавшему Токо-Экамби, но Карл пробил очень неудачно.

Мартинес на чужой половине поля грубо подкатился под Ауа.

Пакета у центрального круга сбил Брозовича и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛЯКАЗЕТТ!!! Пакета справа навесил на Ляказетта, который в падении головой переправил мяч в сетку.

Токо-Экамби на фланге завалил на газон Дюмфриса и получил жёлтую карточку.

Чалханоглу справа со штрафного забросил мяч к воротам, но в это время прозвучал свисток, фиксирующий фол со стороны игроков атакующей команды.

Димарко на фланге отобрал мяч у Гюсто.

Брозович перед чужой штрафной площадью опасно подкатился под Токо-Экамби и получил жёлтую карточку.

Эпизод с подкатом Брозовича вызвал волнение на поле. Итальянцы были уверены в симуляции Токо-Экамби и пытались совершить самосуд. Арбитр с трудом восстановил порядок на поле.

Бастони на фланге сбил Гюсто и получил жёлтую карточку.

30' Лукаку у центрального круга толкнул в спину Гюсто.

29' Токо-Экамби на чужой половине поля сбил Д'Амброзио.

28' Дюмфрис справа прострелил в центр штрафной площади. После серии промахов мяч оказался у Димарко, который с двенадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.

27' Дюмфрис справа из пределов штрафной площади пробил по воротам. Лопеш забрал мяч в руки.

27' Димарко слева прострелил на Мартинеса, который пяткой попытался переправить мяч в сетку. Удар получился слабым и французская оборона сферу остановила.

26' Мощнейший удар Чалханоглу слева с двадцати метров Лопеш отразил с трудом. Мяч снова оказался у Хакана, навес которого слева замыкал Лукаку. Ромелу головой пробил рядом с правой штангой.

26' Ауа у центрального круга сбил Мартинеса.

25' Гюсто что-то попало в глаз. Медики быстро выбежали на поле и оказали помощь игроку французской команды.

24' Барелла справа с двадцати шести метров пробил немного левее ворот.