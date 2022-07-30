Стадион: Stadio Dino Manuzzi (Cesena)
0:1
Перерыв
Ход матча
21'
31'
0:1
33'
36'
45'
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
-
20 ТетеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: _Bosz P.
История личных встреч
Интер Милан
Лион
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0
Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4
Прогнозы на матч Интер Милан 0:1 Лион
Исход игры
Интер Милан
86.6% (97)
Ничья
9.8% (11)
Лион
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (70)
Меньше
32.69% (34)
Обе команды забьют
Да
74.04% (77)
Нет
25.96% (27)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
50.9% (57)
2:0 Интер Милан
14.3% (16)
1:0 Интер Милан
8.9% (10)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:1 Интер Милан
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Интер Милан
1.8% (2)
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