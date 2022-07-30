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Стадион:
Интер Милан
0:1
Перерыв
Лион

Ход матча

21'
Дюмфрис Дензел
 
31'
0:1
_Lacazette A.
(_Paqueta L.)
33'
 
_Ekambi K.
36'
Брозович Марсело
 
40'
Бастони Алессандро
 
45'
 
_Paqueta L.
Прогнозы 112
Интер Милан 86.6% (97)
X 9.8% (11)
Лион 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Лион
4.39
3.94
3.94
Все Коэффициенты
Интер Милан
Лион

История личных встреч

Интер Милан
Лион

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКЧ
1:0
МКЧ
1:0

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0
Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Интер" (Милан, Италия) - "Лион" (Франция) - 0:1.
  • Желтая карточка
    45'
    Пакета у центрального круга сбил Брозовича и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Пиччинни в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Мартинес на чужой половине поля грубо подкатился под Ауа.
  • Штанга
    44'
    Тете справа вывел к воротам Гюсто, который с семи метров пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил налево к набежавшему Токо-Экамби, но Карл пробил очень неудачно.
  • Фол, нарушение
    43'
    Пакета на чужой половине поля руками остановил Дюмфриса.
  • 42'
    Пакета справа со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    41'
    Бастони на фланге сбил Гюсто и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    Прострел Гюсто справа в центр штрафной площади соперники заблокировали.
  • 38'
    Эпизод с подкатом Брозовича вызвал волнение на поле. Итальянцы были уверены в симуляции Токо-Экамби и пытались совершить самосуд. Арбитр с трудом восстановил порядок на поле.
  • Желтая карточка
    37'
    Брозович перед чужой штрафной площадью опасно подкатился под Токо-Экамби и получил жёлтую карточку.
  • 36'
    Димарко на фланге отобрал мяч у Гюсто.
  • 34'
    Чалханоглу справа со штрафного забросил мяч к воротам, но в это время прозвучал свисток, фиксирующий фол со стороны игроков атакующей команды.
  • Желтая карточка
    33'
    Токо-Экамби на фланге завалил на газон Дюмфриса и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛЯКАЗЕТТ!!! Пакета справа навесил на Ляказетта, который в падении головой переправил мяч в сетку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      30'
      Лукаку у центрального круга толкнул в спину Гюсто.
    • Фол, нарушение
      29'
      Токо-Экамби на чужой половине поля сбил Д'Амброзио.
    • Опасный момент
      28'
      Дюмфрис справа прострелил в центр штрафной площади. После серии промахов мяч оказался у Димарко, который с двенадцати метров низом пробил рядом с правой штангой.
    • 27'
      Дюмфрис справа из пределов штрафной площади пробил по воротам. Лопеш забрал мяч в руки.
    • 27'
      Димарко слева прострелил на Мартинеса, который пяткой попытался переправить мяч в сетку. Удар получился слабым и французская оборона сферу остановила.
    • Опасный момент
      26'
      Мощнейший удар Чалханоглу слева с двадцати метров Лопеш отразил с трудом. Мяч снова оказался у Хакана, навес которого слева замыкал Лукаку. Ромелу головой пробил рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ауа у центрального круга сбил Мартинеса.
    • Травма, повреждение
      25'
      Гюсто что-то попало в глаз. Медики быстро выбежали на поле и оказали помощь игроку французской команды.
    • Опасный момент
      24'
      Барелла справа с двадцати шести метров пробил немного левее ворот.
    • 23'
      Пакета слева со штрафного навесил к дальней штанге, где борьбу вверху уверенно выиграли итальянцы.
    • Желтая карточка
      22'
      Дюмфрис на фланге схватил руками за шею Токо-Экамби и получил жёлтую. карточку.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мартинесу в чужой штрафной площади мяч попал в руку.
    • 20'
      Ляказетт слева с четырнадцати метров с большим противодействием нанёс удар по воротам. Удар получился слабым, и Онана уверенно забрал мяч в руки.
    • 18'
      Ауа справа отправил вперёд Тете. Нападающий "Лиона" дошёл до линии поля и прострелил в центр, где Онана распластался на газоне и забрал мяч в руки.
    • 17'
      У Димарко подача слева получилась слишком сильной и высокой.
    • Опасный момент
      16'
      Тете справа с восемнадцати метров пробил по воротам. Онана с трудом отбил мяч.
    • 15'
      "Лион" подержал мяч в центре поля с большим количеством передач назад.
    • Угловой
      14'
      Итальянцы разыграли угловой удар. Навесы к воротам с флангов успехом не увенчались.
    • 13'
      Димарко слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Д'Амброзио не дал вверху сыграть Тальяфико.
    • Фол, нарушение
      12'
      Люкеба на фланге прыгнул в ноги Димарко.
    • 11'
      Ляказетт не дотянулся до мяча после навеса от Тете справа.
    • 10'
      Лопекш вышел за пределы штрафной площади и перехватил заброс Брозовича вперёд на Лукаку.
    • Фол, нарушение
      9'
      Пакета у центрального круга придержал Димарко.
    • Опасный момент
      8'
      Гюсто справа со штрафного пробил рядом с ближней "девяткой".
    • Фол, нарушение
      7'
      Де Врей у угла штрафной площади толкнул в спину Тете.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бастони у центрального круга прихватил руками за футболку Пакета.
    • Фол, нарушение
      5'
      Тальяфико перед чужой штрафной площадью сбил Бастони.
    • Опасный момент
      4'
      Дюмфрис справа навесил на Лукаку, который головой пробил чуть левее центра ворот. Лопеш среагировал и мяч поймал.
    • 3'
      Команды обменялись позиционными атаками. С обеих сторон всё ограничилось перепасовкой на чужой половине поля.
    • 2'
      "Интер" играет в полосатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах, "Лион" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Дино Мануцци"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют итальянский «Интер» из Милана и французский «Лион». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 112
    Интер Милан 86.6% (97)
    X 9.8% (11)
    Лион 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лион
    4.39
    3.94
    3.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан 0:1 Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан 0:1 Лион

    Исход игры
    Интер Милан
    86.6% (97)
    Ничья
    9.8% (11)
    Лион
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.31% (70)
    Меньше
    32.69% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    74.04% (77)
    Нет
    25.96% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    50.9% (57)
    2:0 Интер Милан
    14.3% (16)
    1:0 Интер Милан
    8.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 Интер Милан
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Интер Милан
    1.8% (2)
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