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Интер Милан
 
Позже
Лион
Прогнозы 13
Интер Милан 76.9% (10)
X 7.7% (1)
Лион 15.4% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Интер Милан
Лион

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКЧ
1:0
МКЧ
1:0

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0
Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0
Лион
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0
Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1 Вест Хэм - Лион 1:1 Лион - Анже 3:2 Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2022, осталось 1 день 23 часа 41 минуту.



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    • Прогнозы 13
    Интер Милан 76.9% (10)
    X 7.7% (1)
    Лион 15.4% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Интер Милан - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Лион

    Исход игры
    Интер Милан
    75% (9)
    Ничья
    8.3% (1)
    Лион
    16.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (8)
    Меньше
    33.33% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (9)
    Нет
    25% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    50% (6)
    1:0 Интер Милан
    16.7% (2)
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