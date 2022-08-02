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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шериф
1:2
Второй тайм: 67'
Виктория Пльзень
0'
10' Желтая карточка
Кпозо Патрик
22' Желтая карточка
Калвач Лукаш
28' Желтая карточка
Кики Габи
31' Желтая карточка
Абалора Разак
1:0
36' Пенальти
Рашид Ибрахим
1:1
41' Пенальти
Хори Томаш
50' Желтая карточка
Гейда Лукаш
1:2
55' Гол
Буха Павел

Ход матча

10'
Кпозо Патрик
 
22'
 
Калвач Лукаш
28'
Кики Габи
 
31'
Абалора Разак
 
36'
Рашид Ибрахим
1:0
41'
1:1
Хори Томаш
50'
 
Гейда Лукаш
55'
1:2
Буха Павел
66'
 
Дедич Рене
Хори Томаш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 145
Шериф 36.6% (53)
X 40.7% (59)
Виктория Пльзень 22.8% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Виктория Пльзень
5.77
3.07
3.05
Все Коэффициенты
Новости
40
Абалора
Разак
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
22
Лушкья
Реги
18
Киабу
Мусса
10
Бадоло
Седрик
28
Жозе
Витор
9
Техан
Кай
61
Рашид
Ибрахим
36
Штанек
Йиндрих
4
Перница
Лудек
2
Гейда
Лукаш
24
Гавел
Милан
7
Сикора
Ян
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
18
Москейра
Джон
9
Климент
Ян
15
Хори
Томаш
10
Копич
Ян
Шериф
4-3-3
Виктория Пльзень
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 1 0.2
Рашид Ибрахим 1 (1) 0.2
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикора Ян 2 0.67
Хори Томаш 2 (2) 0.67
Гейда Лукаш 1 0.33
Перница Лудек 1 0.33
Копич Ян 1 0.33
Климент Ян 1 0.33
Буха Павел 1 0.33
Москейра Джон 0 0
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0
Голик Либор 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 2 0
Лушкья Реги 2 0
Кпозо Патрик 1 0
Кики Габи 1 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Гедес Ренан 1 0
Абалора Разак 1 0
Киабу Мусса 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 2 0
Копич Ян 1 0
Москейра Джон 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Буха Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Замена
    67'
     Дедич появляется на поле вместо Хори, который неплохой матч в целом провел, а также пенальти забил.
  • 65'
    Видно, что завелся "Шериф", хочет он сравнять счет в матче, но по итогу много фолов у них последнее время.
  • 63'
    Климент сейчас мог получить мяч в штрафной после передачи Сикоры, но уронили Яна и очередной раз он валяется на газоне.
  • 61'
    Но пробил вообще Калвач, в ближний угол он ударил и Абалора спокойно забрал мяч.
  • Фол, нарушение
    60'
    Гедес опасно сфолил на Хори вблизи штрафной площади, метров с 20 удар сейчас будет, Сикора и Москейра у мяча.
  • 58'
    Как будто не хотят брать на себя инициативу игроки хозяев, все в закрытых позициях играют, сложно найти передачу сейчас футболистам в желтой форме.
  • Описание гола
    56'
    Гол. Буха. 1:2. Москейра подал в штрафную, Хори пробил во вратаря, который вынес мяч прямо на Буху, который вколотил сферу в сетку ворот.
  • Опасный момент
    54'
    И снова опасность! Подача с фланга чуть было за шиворот Штепанеку не залетела, но смог чех мяч переправить на угловой.
  • Штанга
    52'
     Жозе залепил в дальнюю девять, Штепанек в перекладину мяч отбивает, очень мощный был удар.
  • Желтая карточка
    50'
    Техан отлично убежал от игроков гостей, собрался уже забежать в штрафную, но Гейда, ценой желтой, смог его остановить.
  • 49'
    Чуть-чуть прижала сейчас "Виктория" на половине поля "Шерифа" мяч, болельщики пытаются бурными криками поддержать команду.
  • 48'
    Жозе дальним ударом пытался поразить цель, но Штепанек смог дотянутся и забрать мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Продолжается игра! Футболисты "Шерифа" начинают второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв, отличная игра сегодня, много борьбы, второй тайм обещает быть очень интересным! 
  • 45'
    Москейра подал прямо в голову Хори, но тот рядом со штангой пробил.
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    • 45'
      Три минуты добавлено к основному времени первого тайма, много карточек и два пенальти было.
    • 45'
      Длинным пасом сейчас пытались дотянутся до Рашида, но нарушает он правила полете.
    • 43'
      Активизировались гости под конец тайма, давят они и хотят забить еще один гол.
    • Пенальти
      41'
      Гол. Хори. 1:1. Хори пробил в верхний угол, Абалора угадал в какой, но не дотянулся!
    • Пенальти!
      40'
      И да, действительно назначает пенальти, Абалора ударил нападающего рукой.
    • Судья
      39'
      Арбитр проверяет сейчас по видеоповтору был ли удар Абалорой по Клименту умышленным, возможно пенальти будет в ворота "Шерифа".
    • 38'
      Кики сейчас не разобрался с Абалорой и чуть мяч не зашел в пустые ворота, но Габи успел мяч вынести, а вратарь пробежал мимо игроков.
    • Пенальти
      36'
      Г-О-О-О-Л!!!! Рашид!!! 1:0!!! Сикора сыграл рукой в штрафной, а с пенальти Рашид забил красивым ударом в правую верхнюю девятку! 
    • Пенальти!
      35'
      Пенальти назначает судья, правда сейчас его будут еще проверять, но мяч в руку попал. 
    • 35'
      Климент сейчас явно отомстить хотел Кики, и сзади в ноги въехал он Габи, но без желтой обошлось для Яна.
    • Офсайд
      33'
       Рашид сейчас получил мяч за линией штрафной, правда в положении вне игры был футболист.
    • Желтая карточка
      31'
      Столкнулись сейчас игроки в центре поля, к судье подбежал Абалора и что-то долго кричал арбитру, в итоге желтую получает вратарь "Шерифа".
    • 30'
      Очень далеко сейчас вышел из ворот Абалора, чуть не отдал мяч гостям, но с помощью финта он смог отдать пас своему партнеру по команде.
    • Желтая карточка
      28'
      Кики не успел до Климента и срезал его на левом фланге, вторую желтую уже получают хозяева, а ведь оба защитники.
    • 26'
      Москейра головой скидывал на пару нападающих, которая не смогла зацепиться за мяч, пришлось заново через защитников начинать атаку гостям.
    • 25'
      И вновь Бадоло перехватил мяч и прокинул между ног игроку, но не смог пробить по воротам Штанека.
    • 24'
      Перехватили мяч в центре поля хозяева, упал в штрафной Бадоло, был там стык с Бухой, но судья не поставил пенальти, продолжается игра.
    • Желтая карточка
      22'
      Бадоло смог накрутить в центре поля Калвача, который не успев за игроком, ударил Седрика и получил желтую карточку.
    • 20'
      Москейра сейчас сильно приложился по воротам на левом краю штрафной, Абалора еле-еле отбил мяч на угловой, много работы у ганца сегодня.
    • 19'
      Во многих моментах сегодня уступает многонациональный состав "Шерифа", от этого много мелких фолов от хозяев в центре поля.
    • 18'
      А сейчас уже Копицу метров с 18 дали свободно пробить, но простил он хозяев, рядом со штангой мяч пролетел.
    • 17'
      Гедес довольно свободно пробежал по правому флангу и приложился в дальний угол, но чуть-чуть не точно мяч полетел, будет удар от ворот.
    • Травма, повреждение
      15'
      Климент получил локтем в нос, долго лежал Ян на газоне, и все таки смог подняться без помощи врачей.
    • 13'
      А вот и хозяева перешли центр поля с мячом, Кики пытается найти передачей Бадоло, но тот не точно отдал передачу нападающему.
    • 12'
      Перница бил с подачи штрафного в нижний угол, и вновь Абалора на месте и справляется с ударом вратарь "Шерифа".
    • Желтая карточка
      10'
      Кпозо двумя ногами въехал в Копича, да, сыграл он в мяч, но было грубо, поэтому желтая.
    • 9'
      Бадоло у хозяева сегодня дирижирует игрой хозяев, но плотно его опекают по 2-3 человека гости.
    • Опасный момент
      7'
      Получилась отличная перепасовка у гостей прямо в штрафной, каждый пас доходил до адреса, как итог Буха приложился под перекладину и только чудом спас Абалора.
    • 6'
      Ведут болельщики на стадионе "Зимбру" вперед футболистов в желтой форме, но чеши сегодня приехали хорошо защищаться и и забить, поэтому не дают пока особо разбегаться хозяевам.
    • 4'
      Дважды подавал мяч с угла поля "Шериф" , но оба подачи оказались неточными и игра продолжается в центре поля.
    • Опасный момент
      3'
      Лушкья опасно принял мяч у правого края штрафной, хлестко низом в дальний угол он пробил, но Штанек перевел мяч на угловой удар.
    • 2'
      Хозяева сегодня сыграют в полностью желтой форме, а гости играют в красно-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! Гости ввели мяч в игру!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шериф 1:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Шериф
    36.6% (53)
    Ничья
    40.7% (59)
    Виктория Пльзень
    22.8% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (87)
    Нет
    25.64% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (46)
    2:1 Шериф
    13.1% (19)
    1:2 Виктория Пльзень
    10.3% (15)
    0:1 Виктория Пльзень
    8.3% (12)
    1:0 Шериф
    7.6% (11)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    2:0 Шериф
    2.1% (3)
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    Виктория Пльзень
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