Гол. Буха. 1:2. Москейра подал в штрафную, Хори пробил во вратаря, который вынес мяч прямо на Буху, который вколотил сферу в сетку ворот.

Как будто не хотят брать на себя инициативу игроки хозяев, все в закрытых позициях играют, сложно найти передачу сейчас футболистам в желтой форме.

Гедес опасно сфолил на Хори вблизи штрафной площади, метров с 20 удар сейчас будет, Сикора и Москейра у мяча.

Но пробил вообще Калвач, в ближний угол он ударил и Абалора спокойно забрал мяч.

Климент сейчас мог получить мяч в штрафной после передачи Сикоры, но уронили Яна и очередной раз он валяется на газоне.

Видно, что завелся "Шериф", хочет он сравнять счет в матче, но по итогу много фолов у них последнее время.

Дедич появляется на поле вместо Хори, который неплохой матч в целом провел, а также пенальти забил.

Жозе дальним ударом пытался поразить цель, но Штепанек смог дотянутся и забрать мяч.

Чуть-чуть прижала сейчас "Виктория" на половине поля "Шерифа" мяч, болельщики пытаются бурными криками поддержать команду.

Техан отлично убежал от игроков гостей, собрался уже забежать в штрафную, но Гейда, ценой желтой, смог его остановить.

Жозе залепил в дальнюю девять, Штепанек в перекладину мяч отбивает, очень мощный был удар.

И снова опасность! Подача с фланга чуть было за шиворот Штепанеку не залетела, но смог чех мяч переправить на угловой.

Москейра подал прямо в голову Хори, но тот рядом со штангой пробил.

Звучит свисток на перерыв, отличная игра сегодня, много борьбы, второй тайм обещает быть очень интересным!

Климент сейчас явно отомстить хотел Кики, и сзади в ноги въехал он Габи, но без желтой обошлось для Яна.

Пенальти назначает судья, правда сейчас его будут еще проверять, но мяч в руку попал.

Г-О-О-О-Л!!!! Рашид!!! 1:0!!! Сикора сыграл рукой в штрафной, а с пенальти Рашид забил красивым ударом в правую верхнюю девятку!

Кики сейчас не разобрался с Абалорой и чуть мяч не зашел в пустые ворота, но Габи успел мяч вынести, а вратарь пробежал мимо игроков.

Арбитр проверяет сейчас по видеоповтору был ли удар Абалорой по Клименту умышленным, возможно пенальти будет в ворота "Шерифа".

И да, действительно назначает пенальти, Абалора ударил нападающего рукой.

Гол. Хори. 1:1. Хори пробил в верхний угол, Абалора угадал в какой, но не дотянулся!

Активизировались гости под конец тайма, давят они и хотят забить еще один гол.

Длинным пасом сейчас пытались дотянутся до Рашида, но нарушает он правила полете.

Три минуты добавлено к основному времени первого тайма, много карточек и два пенальти было.

33' Рашид сейчас получил мяч за линией штрафной, правда в положении вне игры был футболист.

31' Столкнулись сейчас игроки в центре поля, к судье подбежал Абалора и что-то долго кричал арбитру, в итоге желтую получает вратарь "Шерифа".

30' Очень далеко сейчас вышел из ворот Абалора, чуть не отдал мяч гостям, но с помощью финта он смог отдать пас своему партнеру по команде.

28' Кики не успел до Климента и срезал его на левом фланге, вторую желтую уже получают хозяева, а ведь оба защитники.

26' Москейра головой скидывал на пару нападающих, которая не смогла зацепиться за мяч, пришлось заново через защитников начинать атаку гостям.

25' И вновь Бадоло перехватил мяч и прокинул между ног игроку, но не смог пробить по воротам Штанека.

24' Перехватили мяч в центре поля хозяева, упал в штрафной Бадоло, был там стык с Бухой, но судья не поставил пенальти, продолжается игра.

22' Бадоло смог накрутить в центре поля Калвача, который не успев за игроком, ударил Седрика и получил желтую карточку.

20' Москейра сейчас сильно приложился по воротам на левом краю штрафной, Абалора еле-еле отбил мяч на угловой, много работы у ганца сегодня.

19' Во многих моментах сегодня уступает многонациональный состав "Шерифа", от этого много мелких фолов от хозяев в центре поля.

18' А сейчас уже Копицу метров с 18 дали свободно пробить, но простил он хозяев, рядом со штангой мяч пролетел.

17' Гедес довольно свободно пробежал по правому флангу и приложился в дальний угол, но чуть-чуть не точно мяч полетел, будет удар от ворот.

15' Климент получил локтем в нос, долго лежал Ян на газоне, и все таки смог подняться без помощи врачей.

13' А вот и хозяева перешли центр поля с мячом, Кики пытается найти передачей Бадоло, но тот не точно отдал передачу нападающему.

12' Перница бил с подачи штрафного в нижний угол, и вновь Абалора на месте и справляется с ударом вратарь "Шерифа".

10' Кпозо двумя ногами въехал в Копича, да, сыграл он в мяч, но было грубо, поэтому желтая.

9' Бадоло у хозяева сегодня дирижирует игрой хозяев, но плотно его опекают по 2-3 человека гости.

7' Получилась отличная перепасовка у гостей прямо в штрафной, каждый пас доходил до адреса, как итог Буха приложился под перекладину и только чудом спас Абалора.

6' Ведут болельщики на стадионе "Зимбру" вперед футболистов в желтой форме, но чеши сегодня приехали хорошо защищаться и и забить, поэтому не дают пока особо разбегаться хозяевам.

4' Дважды подавал мяч с угла поля "Шериф" , но оба подачи оказались неточными и игра продолжается в центре поля.

3' Лушкья опасно принял мяч у правого края штрафной, хлестко низом в дальний угол он пробил, но Штанек перевел мяч на угловой удар.

2' Хозяева сегодня сыграют в полностью желтой форме, а гости играют в красно-синей форме.