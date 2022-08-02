Стадион: Зимбру
1:2
Второй тайм: 67'
0'
10' Желтая карточкаКпозо Патрик
22' Желтая карточкаКалвач Лукаш
28' Желтая карточкаКики Габи
31' Желтая карточкаАбалора Разак
1:0
36' ПенальтиРашид Ибрахим
1:1
41' ПенальтиХори Томаш
50' Желтая карточкаГейда Лукаш
1:2
55' ГолБуха Павел
Ход матча
10'
22'
28'
31'
36'
1:0
41'
1:1
50'
55'
1:2
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
22
Лушкья
Реги
18
Киабу
Мусса
28
Жозе
Витор
24
Гавел
Милан
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
15
Хори
Томаш
10
Копич
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лушкья РегиПолузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жозе ВиторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ЭронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Степан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гавел МиланЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хори ТомашНападающий
-
10 Копич ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Чигак ФилипЗащитник
-
35 Каша ФилипЗащитник
-
44 Голик ЛиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Труса МатейПолузащитник
-
22 КадуПолузащитник
-
99 Н'Диайе МодуПолузащитник
-
33 Дедич РенеНападающий
-
Главный тренер: Билек Михал
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|1
|0.2
|Рашид Ибрахим
|1 (1)
|0.2
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикора Ян
|2
|0.67
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.67
|Гейда Лукаш
|1
|0.33
|Перница Лудек
|1
|0.33
|Копич Ян
|1
|0.33
|Климент Ян
|1
|0.33
|Буха Павел
|1
|0.33
|Москейра Джон
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раделич Степан
|2
|0
|Лушкья Реги
|2
|0
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Кики Габи
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Абалора Разак
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|2
|0
|Копич Ян
|1
|0
|Москейра Джон
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Марибор 1:0 Марибор - Шериф 0:0 Шериф - Зриньски 1:0
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1 Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0
Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шериф 1:2 Виктория Пльзень
Исход игры
Шериф
36.6% (53)
Ничья
40.7% (59)
Виктория Пльзень
22.8% (33)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
74.36% (87)
Нет
25.64% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (46)
2:1 Шериф
13.1% (19)
1:2 Виктория Пльзень
10.3% (15)
0:1 Виктория Пльзень
8.3% (12)
1:0 Шериф
7.6% (11)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Шериф
2.1% (3)
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